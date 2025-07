Sci-Fi-Sensation knackt 1-Milliarde-Marke im Kino – nur ein anderer Film hat das 2025 schon geschafft

Nur ein Hollywood-Film hat es dieses Jahr bisher geschafft, die 1-Milliarde-Dollar-Marke zu knacken: Sci-Fi-Sensation Lilo & Stitch ist das nach knapp zwei Monaten in den Kinos gelungen.

Als Live-Action-Remake des beliebten Disney-Klassikers Lilo und Stitch ist der Sci-Fi-Film im Mai dieses Jahres in den Kinos eingetroffen und dort innerhalb weniger Tage durch die Decke gegangen. Die Rekordmeldungen überschlugen sich und schon bald wurde dem kleinen blauen Alien und seiner hawaiianischen Freundin die 1-Milliarde-US-Dollar-Marke an den Kinokassen in Aussicht gestellt. Rund zwei Monate nach Kinostart ist es Lilo & Stitch schließlich gelungen: Der Film kommt weltweit auf 1,001 Milliarden US-Dollar.

Lilo & Stitch ist der bisher erfolgreichste Hollywood-Film des Jahres – weltweit steht noch ein Titel vor ihm

Wie Variety berichtet, konnte Lilo & Stitch seit seinem Kinostart am 22. Mai 2025 in den USA rund 416,1 Millionen US-Dollar einnehmen. Auf dem internationalen Markt, zu dem auch Deutschland gehört, kommt das Disney-Abenteuer auf 584,8 Millionen. Damit ist Lilo & Stitch der bisher erfolgreichste Hollywood-Film des Jahres 2025. Ein Minecraft Film landet mit einem weltweiten Einspielergebnis von 955 Millionen auf dem zweiten Platz und schrammte so nur knapp an der 1-Milliarde-Marke vorbei.

Auf weltweiter Ebene steht Lilo & Stitch jedoch nicht an der Spitze der kommerziell erfolgreichsten Kinofilme des Jahres. Der chinesische Animationsfilm Ne Zha 2 verteidigt mit einem unglaublichen Einspielergebnis von 1,899 Milliarden (!) US-Dollar eisern und allein diesen Titel. Noch bemerkenswerter ist, dass Ne Zha 2 das Einspielergebnis zum Großteil aus dem chinesischen Markt generieren konnte. In Deutschland ist der Film am 27. März 2025 in den Kinos gestartet.

Sci-Fi-Sensation geht weiter: Lilo & Stitch-Fortsetzung ist schon bestätigt

Dass Disney an den Erfolg von Lilo & Stitch anknüpfen möchte, war abzusehen. Denn die Marke ist nicht nur im Kino ein Kassenschlager, sondern auch im Streaming- und Merchandisebereich. Laut Variety konnten die Merchandise-Produkte zu Lilo & Stitch allein 2024 rund 2,6 Milliarden US-Dollar einspielen. Die verschiedenen Film- und Serienproduktionen des Franchise wurden bei Disney+ bereits über 680 Millionen Stunden geschaut. Das Zeichentrick-Original von 2001 allein ist davon für 280 Millionen Stunden verantwortlich.

Eine Lilo & Stitch-Fortsetzung wurde schließlich Ende Juni offiziell bestätigt. Vor 2027 ist mit dem Film im Kino nicht zu rechnen.