In 21 Ländern auf Platz 1 der Netflix-Charts: Fantasy-Abenteuer, das ein 38 Jahre altes Spiel neu verfilmt

In den Netflix-Charts hat es sich ein neuer Fantasy-Film gemütlich gemacht. Er basiert auf einem weltbekannten Spiel, in dem Teilnehmer seit 38 Jahren auf Mörderjagd gehen.

Egal ob auf Partys, im Zeltlager oder auf Klassenfahrt ‒ irgendwo ist euch sicher schon einmal das Gesellschaftsspiel Werwolf begegnet. Dabei wird eine Person aus der Gruppe zum geheimen (und natürlich nur gespielten) Mörder und schlägt Runde für Runde erneut zu. Die Gruppe muss unterdessen durch Diskussionen erraten, wer für die Tode verantwortlich zeichnet.

Auf diesem Prinzip basiert der neue Fantasy-Film bei Netflix, der sich über die letzten Tage an der Spitze der Film-Charts festgesetzt hat. Die Rede ist von Die Werwölfe von Düsterwald.

Fantasy-Film Die Werwölfe von Düsterwald auf Platz 1 der Netflix-Charts

In Die Werwölfe von Düsterwald findet eine französische Familie ein altes Spiel und wird wie durch Zauberhand in ein kleines Dorf im Mittelalter verfrachtet. Im Jahr 1497 angekommen, müssen sie sich nicht nur mit echten Monstern und Rittern herumschlagen, auch müssen sie herausfinden, wer all die Toten auf dem Gewissen hat. Nur so können sie wieder nach Hause zurückkehren. Doch was, wenn einer von ihnen plötzlich unter Verdacht steht?

Die Spielevorlage wurde unter dem Titel Les loups-garous de Thiercelieux im Jahr 1986 als Fantasy-Version des Argumentations-Spiels Mafia von den Franzosen Philippe de Pallières und Hervé Marly erfunden. Die Netflix-Adaption ähnelt dem Film Jumanji: Willkommen im Dschungel, in dem die Protagonist:innen ebenfalls in das Spiel selbst hineingezogen werden.

Bei dem Fantasy-Film versammelte Lupin-Schöpfer François Uzan unter anderem Franck Dubosc, Suzanne Clément und Jean Reno vor der Kamera. Am 25. Oktober konnte sich Die Werwölfe von Düsterwald laut FlixPatrol in beeindruckenden 60 Ländern die Spitzenposition der Netflix-Charts sichern. In Deutschland und 20 weiteren Ländern steht der Film noch immer auf Platz 1.

