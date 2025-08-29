In 4 Wochen startet die neue Serie vom The Blacklist-Macher: Der Trailer macht Lust auf den Thriller

Einer der erfolgreichsten Serienschöpfer des Thriller-Fernsehens kehrt mit einem neuen Projekt zurück – und der düstere Trailer zieht einen sofort in seinen Bann.

Mit The Blacklist erschuf Jon Bokenkamp eine Geschichte, die ihr Publikum zehn Jahre lang an den Bildschirm fesselte. Auf Netflix zählt die Serie mit 15 Milliarden (!) gestreamter Minuten zu einem der größten Erfolge überhaupt. Jetzt startet mit Remnick bald eine neue, vielversprechende Serie von Bokenkamp.

Oben könnt ihr euch den ersten Trailer zu Remnick ansehen, der schon jetzt Lust auf mehr macht.

Nach The Blacklist: Remnick ist ein Thriller in der eisigen Kälte Alaskas

In Remnick (im Original: The Last Frontier) führt US-Marshal Frank Remnick (Jason Clarke) im abgeschiedenen Bundesstaat Alaska ein ruhiges Leben. Bis ein Flugzeug voller Strafgefangener in seiner Heimat abstürzt. Schlagartig ist es mit der Ruhe vorbei, denn von nun an muss Remnick die entflohenen Gefangenen jagen.

Und nicht nur das: Schnell häufen sich die Hinweise, dass der Absturz kein Unfall war, sondern von höheren Kreisen befohlen wurde. Remnick muss sich fragen, wem er trauen kann und wem nicht. Denn auch seine CIA-Kollegin Sidney Scofield (Haley Bennett) scheint eine eigene Agenda zu verfolgen.



Remnick wurde von The Blacklist-Erfinder Jon Bokenkamp und Drehbuchautor Richard D'Ovidio (The Call – Leg nicht auf!) kreiert, was Krimi-Fans aufhorchen lassen sollte. Die Serie um das kriminelle Genie Raymond „Red“ Reddington (James Spader) und dessen legendärer schwarzer Liste erreichte weltweit regelmäßig Millionen von Zuschauer:innen und sorgte in Fankreisen für hitzige Debatten.

Im Verlauf ihrer 10 Staffeln wurde die Krimi-Serie mit zahlreichen Emmys nominiert. Die Moviepilot-Community kürte sie mit einer anerkennenden 7,6. Neugierig geworden? Die komplette Serie ist derzeit auf Netflix abrufbar.

Ob Remnick auch ein erfolgreicher Publikums-Magnet werden wird, steht natürlich noch in den Sternen. Mit ihrer spannenden Prämisse und dem Namen von Jon Bokenkamp wird sie aber mit Sicherheit zahlreiche Zuschauer:innen anlocken.

Wann startet Remnick?

Remnick läuft mit insgesamt 10 Episoden und startet am Freitag, den 10. Oktober 2025 mit einer Doppelfolge auf Apple TV+. Ab da können Zuschauer:innen wöchentlich bis zum 5. Dezember eine neue Folge sehen.

