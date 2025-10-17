In 7 Tagen startet der spannendste Netflix-Film des Jahres: Auf diesen Thriller haben wir ewig gewartet

Wenn ihr auf Nervenkitzel steht, dann solltet ihr euch unbedingt diesen Netflix-Thriller auf die Merkliste packen. Denn es wird dieses Jahr wenige spannendere Filme geben.

Seit acht Jahren warten wir auf einen neuen Film von Action-Expertin Kathryn Bigelow. Mehrmals hat die US-amerikanische Regisseurin mit ihren Werken für Hochspannung im Kino gesorgt. Ihr neuester Streich, A House of Dynamite, spielt ein besonders nervenaufreibendes Szenario durch: einen drohenden Atomkrieg.

In sieben Tagen startet der Film bei Netflix.

Hochspannung bei Netflix mit A House of Dynamite

A House of Dynamite entführt in die Sicherheitszentrale des Weißen Hauses. Hier wähnt sich Captain Olivia Walker (Rebecca Ferguson) in großer Sicherheit, als sie morgens mit ihrer Karte eincheckt und sich in ihren Computer einloggt. Schon bald erscheint auf einem der großen Monitore das Symbol eines besorgniserregenden Flugobjekts.

Eine Interkontinentalrakete wurde vom Radar erfasst. Wer diese losgeschickt hat, ist unklar. Sofort brennen die Leitungen und man versucht, sich auf einen Waffentest zu einigen, der irgendwo in den Tiefen des Ozeans endet. Doch nach wenigen Minuten ist klar: Die Rakete befindet sich auf dem direkten Weg in die USA.

Ab diesem Punkt beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit: In weniger als einer halben Stunde wird die Rakete ihr Ziel finden, sodass wir fortan durch sämtliche Instanzen des US-amerikanischen Verteidigungsapparates laufen, von Militärbasen bis hin zu Konferenzräumen, in denen die Stimmung immer angespannter wird.

A House of Dynamite fühlt sich erschreckend echt an

Mit spannungsgeladener Kriegs-Action und Militär-Thrillern kennt sich Biglow bestens aus. In The Hurt Locker folgten wir einem Bombenentschärfungskommando, während der unfassbar abgründige Zero Dark Thirty von den Bemühungen der CIA erzählt, den Terroristenanführer Osama bin Laden ausfindig zu machen und zu töten.

A House of Dynamite stellt sich nun ein fiktives Szenario vor, das dermaßen aufmerksam durch Hierarchien und Protokolle geht, dass man es für echt halten könnte. Der Film zeigt uns die Reaktionskette aus drei verschiedenen Perspektiven, während sich der Countdown auf den Bildschirmen immer weiter der drohenden Null annähert.

Eine Verschnaufpause wird uns nicht gegönnt. Knapp zwei Stunden hält Bigelow mit ihrer effektiven Inszenierung die Spannung und zeigt Menschen, die jahrelang für ihren Job ausgebildet wurden und trotzdem kaum den unfassbaren Entscheidungen gewachsen sind, die sie treffen müssen. Dieser Film packt bis zur letzten Sekunde.

Wann startet A House of Dynamite bei Netflix?

A House of Dynamite hat bereits eine längere Reise hinter sich. Nachdem der Film Anfang September bei den Filmfestspielen von Venedig seine Premiere gefeiert hatte, kam er einen Monat später für einen limitierten Lauf in die deutschen Lichtspielhäuser. Nun erwartet uns der Netflix-Start: Ab dem 24. Oktober 2025 könnt ihr den neuen Thriller von Kathryn Bigelow bei dem Streamer im Abo schauen.