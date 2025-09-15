In 96 Ländern auf Platz 1: Der vielleicht beste Schauspieler unserer Zeit brilliert in neuem Crime-Thriller

Im Streaming-Angebot von Apple TV+ gibt es einen neuen Crime-Thriller, der für großes Aufsehen sorgt. Grund dafür ist unter anderem sein Hauptdarsteller: Denzel Washington.

Apple TV+ hat vor wenigen Tagen einen seiner größten Filme des Jahres veröffentlicht: Highest 2 Lowest. Der Crime-Thriller basiert auf dem japanischen Klassiker Zwischen Himmel und Hölle aus dem Jahr 1963, der wiederum eine Adaption des Romans King's Ransom aus dem Jahr 1959 darstellt. Nun liefert Regisseur Spike Lee seine eigene Version der Geschichte über eine Entführung mit Lösegeldforderung ab.

Highest 2 Lowest steht laut FlixPatrol aktuell in 96 Ländern auf Platz 1 bei Apple TV+ und sorgt für reichlich Diskussion unter Filmfans. Konnte Lee das Meisterwerk von Akira Kurosawa übertreffen oder hat er sich mit seiner Neuinterpretation des Stoffs verhoben? Lediglich bei einer Sache scheinen sich die meisten einig zu sein: Denzel Washington zeigt sich erneut von seiner besten Seite.

Neuer Crime-Thriller: Highest 2 Lowest trumpft mit einem brillanten Denzel Washington auf

In Highest 2 Lowest schlüpft Washington in die Rolle des Musikmoguls David King, der von finanziellen Sorgen geplagt wird. Obwohl er in seiner Karriere einige Künstler:innen in die Charts gebracht hat, sind die Hits seines Labels in den vergangenen Jahren immer weniger geworden. Zudem droht er, zunehmend an Einfluss in seiner Firma zu verlieren, weshalb er nach einem Weg sucht, um wieder mehr Kontrolle zu erlangen.

Ausgerechnet in diesem Moment erhält er einen Anruf, der ihn über die Entführung seines Sohnes Trey informiert. 17,5 Millionen US-Dollar Lösegeld soll King zahlen, damit er Trey unbeschadet zurückbekommt. Wie sich kurz darauf herausstellt, wurde allerdings nicht sein Sohn, sondern der Sohn seines Chauffeurs entführt, was King in einen moralischen Konflikt bringt und zu einer Entscheidung zwingt.

Mit anderen Worten: Highest 2 Lowest ist eine perfekte Steilvorlage für Washington, um sein schauspielerisches Talent bei einer Figur in einer Extremsituation unter Beweis zu stellen. Tatsächlich steigert er sich aber gar nicht so sehr in Extreme hinein. Vielmehr erweckt er seinen David King zuerst mit Ruhe und Gelassenheit zum Leben, ehe sich dieser nicht mehr der Dringlichkeit der Situation entziehen kann.

Denzel Washington beweist erneut, warum er einer der besten Schauspieler unserer Zeit ist

Zwischen Familienvater und Firmenchef balanciert Washington eine komplexe Figur, die ihre Entscheidung nicht nur in ihrem Umfeld rechtfertigen muss, sondern ebenfalls in einer Öffentlichkeit steht, wo man nicht immer den eleganten Weg wählen kann, den King gerne gehen würde. Nach und nach verlässt er die Gemütlichkeit seines Penthouse und muss sich in den Straßen und U-Bahnen von New York zurechtfinden.

Bereits 2020 erklärte die New York Times Denzel Washington zum besten Schauspieler des 21. Jahrhunderts. Highest 2 Lowest ist das nächste Beispiel, warum diese Platzierung durchaus gerechtfertigt ist. Selten erlebt man es, dass ein Schauspieler so leichtfüßig und dennoch voller Wucht eine Figur durch einen Film manövriert, als würde er sich schon immer in dessen Welt mit all ihren besonderen Eigenschaften bewegen.

Washington transportiert Härte und Feingefühl, Strenge und Güte, Verzweiflung und Ambition in einem dynamischen Spiel, das einen geradezu hypnotisierend in den Film zieht. Viele Widersprüche vereinen sich in seiner Figur, die erst mit der Zeit zum Vorschein kommen und sich King zwischen all seinen Idealen, Regeln und Ansprüchen die Frage stellen muss, was für ein Mensch er wirklich ist und was für einer er sein will.

Ohne zu viel vorwegzunehmen: Die wohl eindrücklichste Szene des Films ereignet sich in einem Tonstudio, wo sich der Austausch zwischen King und einem jungen Musiker in ein Rap-Battle mit mehreren Ebenen verwandelt. Wie Washington hier seine Worte betont, wie er atmet und redet, auf sein Gegenüber zugeht und diesem in die Augen blickt – das ist einer der ganz, ganz großen Schauspielmomente des Jahres.

Highest 2 Lowest befindet sich seit dem 5. September 2025 bei Apple TV+ im Abo.