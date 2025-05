Highest 2 Lowest mit Denzel Washington ist das Thriller-Feuerwerk zweier absoluter Legenden auf Höchstleistung

Nach 19 Jahren gibt es endlich wieder einen Film von Denzel Washington und Spike Lee und das Ergebnis, Highest 2 Lowest, ist ein pulsierender Thriller mit ordentlich Witz.

Normalerweise werden Remakes von gestandenen Filmklassikern mit Argusaugen beobachtet. Wenn allerdings Denzel Washington und Spike Lee dafür zusammenarbeiten, hat sich das Projekt Vorschussvertrauen verdient. Ihr neuer Entführungsfilm Highest 2 Lowest belohnt es. Die beiden lebenden Filmlegenden haben einen pulsierenden Thriller gedreht, der drei der schönsten Dinge der Welt zelebriert: New York City, Musik und Verfolgungsjagden.

Der Thriller mit Denzel Washington erzählt von einer folgenschweren Verwechslung

Der letzte Spielfilm von Spike Lee und Denzel Washington war der Heist-Film Inside Man aus dem Jahr 2006. Für ihre Wiedervereinigung bleiben sie dem Thriller-Genre treu. Beim Drehbuch von William Alan Fox handelt es sich um eine Neuinterpretation von Akira Kurosawas düsterem Kriminaldrama Zwischen Himmel und Hölle (internationaler Titel: High and Low), das auf einem Roman von Ed McBain basiert. In dem Kurosawa-Klassiker wird der große Toshiro Mifune (Die sieben Samurai) als Geschäftsmagnat in eine Entführung verwickelt.

Schwarz-weiß wird von prallen Farben ersetzt und auch sonst hebt sich Highest 2 Lowest mit überraschend viel guter Laune von dem berühmten Vorbild ab. Bei der Besetzung steht mit Denzel Washington aber ein ebenbürtiger Star bereit, der Toshiro Mifune in Sachen einschüchternder Aura in Nichts nachsteht.

Hier ist der Trailer für Highest 2 Lowest:

Highest 2 Lowest - Teaser Trailer (English) HD

Washington spielt einen Musikproduzenten mit dem biblischen Namen David King, der mit seinem Label Dutzende Stars groß heraus gebraucht hat. Mittlerweile läuft's bei dem Mann mit den "besten Ohren im Geschäft" nicht mehr so rund. Ein Verkauf der Firma ist im Gespräch. In seinem Wolkenkratzer-Apartment meditiert David über sein Vermächtnis, als er den Anruf eines Fremden bekommt. Sein Sohn wurde entführt und nur mit 17,5 Millionen Dollar bekommt er ihn frei.

Schnell stellt sich jedoch heraus, dass der Entführer sich den falschen geschnappt hat. In Wirklichkeit handelt es sich bei dem Entführten um den Sohn seines Chauffeurs Paul (Jeffrey Wright). Plötzlich fällt David die Entscheidung, das Lösegeld zu bezahlen, schwer.

In der zweiten Hälfte fackelt Spike Lee ein Thriller-Feuerwerk ab

Keine Frage, Denzel Washingtons David geht es verdammt gut. Der Produzent befindet sich auf einem sachten Sinkflug im Alter, wie er die meisten Karrieren erfasst. In seine Büros spaziert er aber noch immer wie ein Gott auf Erden, was man Washington selbstverständlich problemlos abnimmt. Selbst die Entführung bringt den Magnaten nicht wirklich aus der Fassung, denn einer wie er hat alles unter Kontrolle. Denkt er zumindest.

Die erste Hälfte des Films fokussiert sich auf Reichtum und Fame, in der zweiten eröffnet das Drehbuch die Frage, was für ihren Helden wirklich zählt. Es ist die Geschichte eines Kreativen, der zum Geschäftsmann geworden ist und damit auch ein indirektes Selbstporträt eines Spike Lee oder eines Denzel Washington, die in Millionensphären schweben und gleichzeitig den Kontakt zu ihrer Kunst nicht verlieren dürfen. So wird es zumindest in dem Thriller erzählt.

Für König David bzw. David King ist es die Musik, die unter den ganzen Deals, den Rolls-Royce-Limos und Penthäusern verschüttet gegangen ist. Regisseur Spike Lee inszeniert die Wiederentdeckung seiner großen Liebe als pralles Thriller-Feuerwerk.

Die beiden Filmlegenden liefern in Highest 2 Lowest ab

Vorangetrieben wird der Film von zwei großen Verfolgungsjagden durch eine Hochbahn, die den dreckigen Charme von French Connection - Brennpunkt Brooklyn durch den Rausch einer pu­er­to-ri­ca­nischen Block Party ersetzen. Hier bewegt sich Lee virtuos auf Level seines smarten Heist-Films Inside Man. Die zweite Stunde von Highest 2 Lowest badet förmlich im pulsierenden Leben von New York City.

Es braucht indes eine melodramatische erste Stunde, um an diesen Punkt zu kommen. Im Grunde ruht sich der Film recht selbstzufrieden auf dem Legendenstatus seiner beiden Macher aus und vertraut darauf, dass das Publikum die nötige Geduld mitbringt. Auch dieses Vertrauen ist ehrlicherweise gerechtfertigt. Musikproduzent David findet zu seiner Kunst in dem Film. Spike Lee wiederum zelebriert seine Kunst in Highest 2 Lowest und zwar als erstklassiger Filmunterhalter. Denzel Washington tut es ihm mit dem gesamten Waffenarsenal eines Filmstars und zweifachen Oscarpreisträgers gleich.

Wir haben Highest 2 Lowest bei den Filmfestspielen in Cannes 2025 gesehen, wo der Film seine Weltpremiere außerhalb des Wettbewerbs gefeiert hat. Am 5. September startet der Film beim Streaming-Dienst Apple TV+.