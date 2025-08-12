In Zurück in die Zukunft II verrät das Hemd von Doc Brown bereits Teil 3 und es ist euch nie aufgefallen

Kleine, durchdachte Details können großartigen Filmen wie der Zurück in die Zukunft-Reihe manchmal sogar noch mehr Tiefe verleihen. Eines davon kennt ihr vielleicht noch gar nicht.

Die Kontinuität in Filmen und Serien ist sehr wichtig. Wir denken aber normalerweise nur darüber nach, wenn ein Fehler passiert. Aber manchmal sind es die kleinsten Details in der Kontinuität, die zeigen, wie viel den Machern an ihrem Projekt liegt. Und wenn wir Fans solche kleinen Ostereier entdecken, ist die Freude umso größer.

In Zurück in die Zukunft II findet sich ebenfalls ein solches Detail. Dieses deutet auf das Finale von Zurück in die Zukunft III und taucht in diesem sogar noch einmal auf.

Doc Browns Hemd aus Zurück in die Zukunft II verrät mehr, als es zunächst scheint

Im 2. Teil der Zurück in die Zukunft-Reihe verschwindet Doc Brown (Christopher Lloyd) am Ende und Marty McFly (Michael J. Fox) findet heraus, dass sein Freund sich im Wilden Westen versteckt. Ohne lange zu überlegen, macht Marty sich also auf den Weg in die Vergangenheit, um dem Doc zu helfen. Bereits in Teil 2 wird auf den Wilden Westen hingedeutet, und zwar mit einem Hemd von Doc Brown, wie ein Reddit -Nutzer ausfindig gemacht hat:

Auf besagtem Hemd ist ein Muster abgebildet, das einen Zug zeigt, der von zwei Pferden verfolgt wird. Am Ende des Films wird der DeLorean von einem Zug angeschoben und Clara (Mary Steenburgen) verfolgt ebendiesen auf einem Pferd. Doch es kommt noch besser, denn das Hemd findet auch in Teil 3 eine Verwendung, wie bei Reddit herausgearbeitet wurde:

Denn im 3. Teil gibt es ein Wiedersehen, bei dem der Doc ein Tuch trägt, um sein Gesicht zu verdecken. Dabei handelt es sich um nichts Geringeres, als eine ausgeblichene Variante desselben Hemds aus Zurück in die Zukunft II.



Am Ende hat Doc Brown aus einem Zug sogar eine neue Zeitmaschine gebaut. Damit trägt das Hemd des Docs nicht nur zur Kontinuität bei, sondern gibt dem Publikum eine geheime Vorahnung, wie wichtig der Zug für das Finale des Films sein wird.