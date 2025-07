Ist das der beste Bluetooth-Kopfhörer? Den vielfachen Testsieger gibt es jetzt zum neuen Tiefstpreis im Angebot!

Wer auf der Suche nach Kopfhörern mit der bestmöglichen Klangqualität ist, sollte sich die Bowers & Wilkins' PX7 S3 näher ansehen, die es jetzt günstig wie noch nie gibt.

Die Bowers & Wilkins PX7 S3 sind erst seit April auf dem Markt und haben die Konkurrenz in Form von Sony, Bose und Co. seither mit zahlreichen hervorragenden Testwertungen das Fürchten gelehrt. Jetzt könnt ihr sie euch bei Amazon erstmals um 22 reduziert schnappen * und damit so günstig wie noch nie bisher. Auch MediaMarkt , Saturn und Coolblue haben aktuell den bisher günstigsten Angebotspreis für die High-End-Kopfhörer.



Das bieten die Bowers & Wilkins PX7 S3

hauseigene 40-mm-Treiber versprechen einen besonders ausgewogenen Klang mit Virtual Surround (Spatial Audio)

Audiotechnologien aptX Lossless und aptX Adaptive für optimale Verbindung zwischen Kopfhörer und Audioquelle

acht Mikrofone für leistungsstarkes Active-Noise-Cancelling (ANC) für Geräuschunterdrückung und hervorragende Sprachqualität

ergonomisch geprüftes Design für stundenlangen Tragekomfort

bis zu 30 Stunden Akkulaufzeit und 15 Minuten Schnellladen für weitere sieben Stunden

neben Bluetooth-Verbindung auch Anschluss per 3,5 mm Klinke und USB-C möglich

App-Steuerung mit zahlreichen Equalizer-Einstellungsmöglichkeiten weitere Details zur Ausstattung findet ihr auch bei Amazon *

Testsieger: So gut sind die Bowers & Wilkins PX7 S3

In den Amazon-Rezensionen * kommen die Kopfhörer mit durchschnittlich 4,3 von 5 Sternen zwar gemittelt nicht ganz so perfekt an. Doch bei Hifi.de sind die PX7 S3 auf Platz 1 der Bestenliste und auch im Fachtest von Kopfhoerer.de gab es im April die Auszeichnung als bester Bluetooth-Kopfhörer mit 5 von 5 Sternen und Testnote 1,1. Demnach sind die Bowers & Wilkins PX7 S3 ein rundum gelungenes Update des erfolgreichen Vorgängers und die Spitzen-Position wird souverän verteidigt.

Effiziente Verbesserungen sollen dafür sorgen, dass sich das neue Modell für anspruchsvolle Musikliebhaber empfiehlt. Gelobt werden vor allem der sehr gute Klang, 24 Bit/96 kHz-Wiedergabe mit hochauflösenden Codecs sowie sehr gutes ANC nebst Transparenzmodus und gute Sprachqualität. Kritisiert wurden, dass Spatial Audio und Bluetooth LE Audio nicht zum Start verfügbar waren und per Update angekündigt wurde.

