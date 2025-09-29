James Gunn hat jede Menge Batman-Anwärter: Auch ein "ziemlich großer Star" ist mit im Rennen

Die Vorbereitung für den kommenden DCU-Film The Brave and the Bold nimmt langsam Fahrt auf. Nun enthüllt DC-Chef James Gunn Details über das Casting des neuen Batmans.

Nach dem neuen Superman-Film geht es im DC Universe (DCU) nun auch bald mit einem neuen Batman-Ableger weiter. Während konkrete Details zu The Brave and the Bold noch ausstehen, äußerte sich DC-Chef James Gunn nun erstmals zum Casting des neuen Batman-Schauspielers.

Laut James Gunn gibt es viele Anwärter auf die Batman-Rolle

In einem Interview mit The Ringer-Verse auf YouTube sprach James Gunn vor zwei Wochen ausführlich über seine aktuellen Pläne für das DCU. Dabei kam er auch auf das Casting für einen neuen Batman zu sprechen und berichtete, dass es jede Menge Kandidaten gäbe.

Ich kann euch gar nicht sagen, wie viele große Schauspieler mir gesagt haben, dass sie Batman spielen wollen.

Mehr noch:

Ich glaube, es wäre schwieriger, Schauspieler zu finden, die nicht Batman spielen wollen. Er ist die Figur, die jeder spielen möchte. Das ist die Wahrheit.

Auch wenn er noch keine konkreten Namen nannte, so gab er doch zu verstehen, dass es einige konkrete Anwärter gebe, die mit ihm bereits im Gespräch gewesen seien. Bereits zuvor hatte Gunn erklärt, warum Batman leichter zu besetzen sei als sein Vorgänger Superman. Es gäbe laut ihm mehrere Schauspieler, die an der “Spitze seiner Liste” ständen, darunter auch:

Ein Schauspieler im Besonderen … ein ziemlich großer Star, möchte Batman spielen. Wir haben darüber gesprochen, aber ich glaube nicht, dass das der Fall ist.

Bis zu einer eindeutigen Entscheidung dürfte es wohl noch dauern. Der Film ist erst für 2028 angekündigt worden.





Wie geht es im DCU weiter?

Erst vor kurzem gab James Gunn überraschende Details zur Superman-Forsetzung bekannt. Dieser soll im Sommer 2027 starten – bis dahin wird sich im DCU jedoch einiges tun.

Während die 2. Staffel Peacemaker läuft, warten Fans außerdem auf die kommenden Kinofilme Clayface und Swamp Thing. Auch der Film Supergirl: Woman of Tomorrow hat mittlerweile ein bestätigtes Release-Datum und startet am 25. Juni 2026 in den deutschen Kinos.