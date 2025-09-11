James Gunn verrät erste Details zur Superman-Fortsetzung: "Es ist ebenso ein Lex Luthor-Film"

Es gibt weitere Neuigkeiten zu der Fortsetzung der Superman Verfilmung von James Gunn. Wie der Regisseur und Drehbuchautor nun in einem Interview verrät, soll der Kryptonier in der Fortsetzung mit einem ehemaligen Feind gemeinsame Sache machen.

Vor wenigen Tagen erst kam die Meldung, dass James Gunn das Drehbuch für die Fortsetzung von dem noch immer in vereinzelten Kinos laufenden Superman beendet hat. In diesem Zuge wurden auch der Titel Man of Tomorrow und der US-Kinostart für den 9. Juli 2027 angekündigt. Nun gab Gunn in einem Interview erste Details zum Inhalt der Fortsetzung bekannt.

James Gunn mit ersten inhaltlichen Details zu Man of Tomorrow

Nachdem sich Superman mit, der Startschuss für das neue DC Universe (DCU), als Erfolg an den Kinokassen herausgestellt hatte, ließ die Ankündigung der Fortsetzung nicht lange auf sich warten. Wie Cinema Blend berichtet, hat James Gunn in der Howard Stern Show von seiner Vorfreude auf diese Fortsetzung berichtet, für die David Corenswet erneut in die titelgebende Hauptrolle schlüpfen wird. Doch wie bereits das Teaserbild bei der Ankündigung der Fortsetzung andeutete, ist Superman nicht die alleinige Hauptrolle der Fortsetzung.

Nachdem im ersten Teil Lex Luthor, gespielt von Nicholas Hoult, Supermans großer Gegenspieler war, sollen sie sich für den zweiten Teil jetzt zusammenraufen. "Es ist eine Geschichte über Lex Luthor und Superman, die bis zu einem gewissen Grad gegen eine viel, viel größere Bedrohung zusammenarbeiten müssen", gab der Regisseur zum Besten. "Es ist ebenso ein Lex Luthor-Film wie ein Superman-Film". Dies wäre auch nicht die erste Zusammenarbeit zwischen dem Schurken und Superman, da dies in den Comicbüchern bereits häufiger geschehen ist.

Doch wer ist nun der große Gegenspieler in Man of Tomorrow?

Die Fans sind bereits wild am Spekulieren, worum oder wen es sich bei der großen Bedrohung handeln könnte. Momentan deutet alles auf den Bösewicht Braniac hin, durch den auch weitere Hintergründe zu Supermans Heimat Krypton enthüllt werden könnten.

