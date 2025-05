Jason Momoas Herzensprojekt ist eine epische Kriegsserie: Erster Trailer entfesselt bildgewaltige Schlachten

Jason Momoa steht mit seinem Herzensprojekt Chief of War in den Startlöchern, das uns in wenigen Monaten im Streaming-Abo erreicht. Jetzt gibt es den ersten Trailer zum Kriegs-Epos zu sehen.

Jason Momoa hat mit Ein Minecraft Film gerade erst auf der großen Leinwand einen riesigen Hit gelandet, da steht der Schauspieler direkt mit seinem nächsten Mammut-Projekt in den Startlöchern. Denn die Serie Chief of War wird in wenigen Monaten im Streaming-Abo erscheinen – und in dem Kriegs-Epos steckt für Momoa besonders viel Herzblut. Jetzt gibt es den ersten Trailer zu sehen.

Schaut hier den ersten Trailer zu Chief of War:

Chief of War - S01 Trailer (English) HD

Kriegs-Epos Chief of War: Jason Momoas Traumprojekt kommt endlich ins Streaming-Abo

Bereits 2022 wurde angekündigt, dass der Aquaman-Star das Kriegs-Epos Chief of War plant. Gemeinsam mit Thomas Pa’a Sibbett entwickelte er die Serie für Apple TV+ und erzählt darin eine auf wahren Begebenheiten basierende Geschichte um die Kolonialisierung Hawaiis. Momoa schlüpft in die Rolle des Kriegers Ka'iana, der im Jahr 1795 eigentlich ein zurückgezogenes Leben als Fischer führen möchte. Durch eine Prophezeiung wird er jedoch in den Krieg zurückgezogen und versucht, die hawaiianischen Inseln vor der westlichen Kolonialisierung zu vereinen.

Wie die offizielle Pressemitteilung zur Serie schreibt, erzählt Chief of War aus der indigenen Perspektive und bildet ein absolutes Herzensprojekt, sowohl für Jason Momoa, als auch für Co-Schöpfer Thomas Pa'a Sibbett, die beide hawaiianische Wurzeln haben. Für die Serie versammelten sie dabei eine weitgehend polynesische Besetzung, zu der unter anderem Luciane Buchanan (The Night Agent), Temuera Morrison (Vaiana) und Cliff Curtis (Whale Rider) gehören.

Wann kommt Chief of War mit Jason Momoa zu Apple TV+?

Die ersten beiden Episoden von Chief of War werden am 1. August 2025 auf Apple TV+ im Streaming-Abo eintreffen. Daraufhin folgt wöchentlich immer freitags eine neue Folge. Chief of War umfasst insgesamt neun Episoden. Das Staffelfinale erscheint demnach am 19. September.