Jensen Ackles kehrt in neuer The Boys-Serie zurück: Nun gibt es erste Bilder

The Boys geht nächstes Jahr offiziell zu Ende, doch das Universum wird mit einem Prequel fortgesetzt. Neue Bilder zeigen Jensen Ackles, der in seine Rolle als Soldier Boy zurückkehrt.

Nächstes Jahr erscheint die 5. und letzte Staffel des Action-Spektakels The Boys. Während sich ein Hauptdarsteller bereits emotional von seiner The Boys-Rolle verabschiedet, sorgt das angekündigte Prequel The Boys: Vought Rising für Nachschub. Hier folgt der erste exklusive Blick auf die Protagonist:innen der Superheldenserie.

Jensen Ackles wird im The Boys-Prequel erneut zu Soldier Boy

Prime Video und The Boys-Macher Eric Kripke teilten diese Woche exklusive erste Einblicke in das The Boys-Prequel Vought Rising. Darauf zu sehen ist unter anderem Jensen Ackles, der den Superhelden Soldier Boy im bekannten Kostüm verkörpert.

Kripke gratuliert auf der sozialen Plattform X den Kostümdesignern und geht auf den historischen Hintergrund der Superhelden ein:

Die Art und Weise, wie sie historische Details einfließen lassen und zeigen, wie die Supes ihren Ursprung im Militär des Zweiten Weltkriegs haben, ist brillant.

Neben Ackles sind auch neue Held:innen zu sehen: Die Bilder zeigen Mason Dye als Bombsight, Will Hochman als Torpedo und Elizabeth Posey als Private Angel. Die Dreharbeiten zur Serie um das Quartett starten diesen Sommer. Das Projekt wird auf NME wie folgt beschrieben:

Ein verworrener Krimi über die Ursprünge von Vought in den 1950er Jahren, die frühen Heldentaten von Soldier Boy und die teuflischen Machenschaften einer Superheldin, die den Fans als Stormfront bekannt ist und damals unter dem Namen Clara Vought auftrat.

So geht es weiter im The Boys-Universum

Die 5. und letzte Staffel des Superheldenspektakels startet im Laufe des nächsten Jahres. Mit einem Start von Vought Rising ist ebenfalls nicht vor nächstem Jahr zu rechnen – dafür startet die 2. Staffel des Spin-offs Gen V bereits am 17. September 2025.