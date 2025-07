Vor The Boys Staffel 5: Neuer Trailer zu Gen V Staffel 2 bereitet Krieg zwischen Superhelden und Menschen vor

Bevor die finale 5. Staffel von The Boys bei Amazon Prime Video eintrifft, gibt es die 2. Staffel des Spin-offs Gen V. Der neue Trailer frisch von der Comic-Con in San Diego gewährt euch jetzt einen Einblick.

The Boys-Fans müssen sich noch bis 2026 gedulden, bis die finale 5. Staffel der beliebten Superhelden-Serie bei Amazon Prime Video eintrifft. Dieses Jahr gibt es jedoch schon Nachschub aus dem Boys-Universum, denn die Spin-off-Serie Gen V geht in ihre 2. Staffel. Was euch darin erwartet, enthüllt schon jetzt der neue Trailer, der im Rahmen der Comic-Con in San Diego veröffentlicht wurde.

Seht hier den neuen Trailer zu Gen V Staffel 2:

Gen V Staffel 2 - Trailer (English) HD

Gen V Staffel 2: Rückkehr an die Godolkin Universität, mit einem großen Krieg im Anmarsch

Für die Studierenden der Godolkin Universität steht ein neues Schuljahr bevor, während Homelander (Antony Starr) den Rest Amerikas unter seiner eisernen Herrschaft weiß. Der neue Dekan Cipher (Hamish Linklater) tritt in die Fußstapfen des Tyrannen, denn er ist davon überzeugt, dass die Supes normalen Menschen haushoch überlegen sind.

So bildet er sie mit harten Kämpfen für einen sich anbahnenden Krieg zwischen beiden Parteien aus. Marie (Jaz Sinclair) und ihre Freund:innen müssen neue Wege finden, mit dem Schrecken umzugehen. Dabei stoßen sie auf ein geheimes Programm, das Antworten liefern könnte.

Zum Cast von Gen V Staffel 2 gehören folgende Namen:

Chance Perdomo wird in Staffel 2 nicht als Andre Anderson zu sehen sein. Der Schauspieler verstarb im März 2024 bei einem Motorradunfall. Seine Rolle wurde nicht neu besetzt.

Wann kommt Gen V Staffel 2 zu Amazon Prime Video?

Die 2. Staffel von Gen V wird am 17. September 2025 mit den ersten drei Folgen bei Amazon Prime Video starten. Alle weiteren der insgesamt acht Episoden erscheinen im Wochentakt. Das Staffelfinale steht ab dem 22. Oktober 2025 bei Prime Video zum Abruf bereit.

