Jetzt bei Netflix: Unschlagbar schräge Krimiserie, die sieben Folgen lang undurchschaubar bleibt

Krimi-Tipp bei Netflix: Ein Podcast-Trio wagt sich in die irische Pampa, um ein mysteriöses Verbrechen zu untersuchen. Doch was sie dort finden, übertrifft selbst ihre kühnsten Erwartungen.

In der Miniserie Bodkin auf Netflix folgen wir drei ungleichen Ermittler:innen bei ihrem Versuch, ein ungelöstes Verbrechen aufzuklären. Ein Verbrechen, dessen tödliche Nebenwirkungen bis in die Gegenwart reichen und auch das Trio schnell einholt.

Tolle Krimi-Serie bei Netflix: Darum geht's in Bodkin

Nachdem sich eine ihrer Quellen das Leben genommen hat, steckt die irische Journalistin Dove Maloney (Siobhán Cullen) in Schwierigkeiten. Um sie aus der Schusslinie in London zu nehmen, zwingt ihr Chef sie, gemeinsam mit dem amerikanischen True-Crime-Podcaster Gilbert Power (Will Forte) und seiner Assistentin Emmy Sizergh (Robyn Cara) in das irische Dorf Bodkin zu fahren, um hier einem mysteriösen Cold-Case-Fall nachzugehen.

Es kommt, wie es kommen muss: Kaum beginnen Dove, Gilbert und Emmy, in dem Fall herumzustochern, erweist er sich als deutlich weniger kalt als erwartet. Mit einem Mal hat es das Team nicht nur mit einem offenen Verbrechen, sondern auch mit einer äußerst widerstandsfähigen Dorfgemeinschaft zu tun. Und die schrecken vor nichts zurück, um das Podcaster-Trio möglichst schnell wieder loszuwerden.

Die Netflix-Serie Bodkin entführt euch auf einen wahnsinnigen Krimi-Trip nach Irland

Krimis gibt es in beinahe jeder Geschmacksrichtung: lustig, nachdenklich, düster, temporeich und so weiter. Das Faszinierende an Bodkin ist, dass sie mehrere dieser Richtungen gleichzeitig abdeckt und trotzdem sehr gekonnt eine ganz eigene Atmosphäre entwickelt.

Serienschöpfer Jez Scharf hat besonders viel Spaß dabei, die Podcaster:innen (inklusive Publikum) in einen abenteuerlichen Mikrokosmos auf der grünen Insel zu werfen. Dabei wird nicht nur die vermeintliche Dorfidylle, sondern auch die True-Crime-Podcast-Kultur genüsslich auseinandergenommen.

Genauso wie die eigenwilligen Dorfbewohner:innen verfolgen Dove, Emmy und Gilbert ihre ganz persönlichen Ziele. Weder von Brandanschlägen noch von maskierten Angreifern lassen sie sich in die Flucht schlagen. Notfalls wird sich eben lässig auf den E-Roller geschwungen, um auf Verbrecherjagd zu gehen.

Die mitreißende Chemie zwischen den Hauptdarsteller:innen Siobhán Cullen (Obituary, The Dry – Sekt oder Selters), Will Forte (Sausage Party: Foodtopia, Irgendwie schwanger) und Robyn Cara (The Rising, The Rainmaker) tut ihr Übriges. Die Stars verleihen ihren exzentrischen Figuren Leben und lassen einen sofort mitfiebern.

Trotz schräger Grundstimmung überzeugt Bodkin durch solide Krimi-Spannung

Bodkin präsentiert sich als schwarze Komödie. Das ist die Serie auch. Bereits der Trailer fängt gekonnt ein paar der lustigen Highlights ein. Trotzdem hat der Krimi ein wahnsinnig gutes Tempo und katapultiert die Protagonist:innen zuverlässig von Folge zu Folge auf eine neue Spur.

Der Plot ist dabei ähnlich schräg wie seine Figuren und überrascht mit einigen gekonnten Wendungen, verliert aber nicht an Bodenhaftung. Auch wenn es in Bodkin wild zugeht, präsentieren Jez Scharf und sein Autorenteam gegen Ende eine solide Auflösung.

Die Serie eignet sich hervorragend für Fans leichtfüßiger Krimis, aber eben auch für alle Freund:innen von kniffligen Rätseln, die gerne etwas zum Mitraten haben. Die ideale Unterhaltung für ein verregnetes Wochenende.

Bodkin feierte am 9. Mai 2024 seine Premiere auf Netflix und ist im Abo enthalten.