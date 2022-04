Jetzt günstiger bei Amazon: Mit diesem Star Wars-Lichtschwert für unter 100 Euro könnt ihr richtig kämpfen

Amazon hat gerade ein Star-Wars-Lichtschwert im Angebot, das sich für echte Rollenspiel-Kämpfe eignet. Ihr bekommt es derzeit besonders günstig.

Jeder Star-Wars-Fan wünscht sich früher oder später ein eigenes Lichtschwert. Wenn ihr wiederum zu denjenigen Anhängern der Macht gehört, die ihre neueste Errungenschaft nicht nur als Deko-Objekt, sondern für echte Kämpfe nutzen möchten, solltet ihr unbedingt bei Amazon vorbeischauen.



Star Wars Lichtschwert für echte Kämpfe jetzt bei Amazon

Dort gibt es aktuell nämlich ein Force-FX-Lichtschwert von Lorsarberus zum günstigen Preis von unter 100 Euro. Wir haben uns die Replik genauer angeschaut und erklären euch, warum sich dieses Angebot für Fans gepflegter Lichtschwert-Kämpfe besonders lohnt.



Lichtschwert kaufen: Was bietet der Lorsarberus Force FX Duell Light Sabre?

Ihr bekommt das Lorsarberus Force FX Duell Lichtschwert bei Amazon derzeit mit drei verschiedenen Grifffarben für 84,99 Euro *. Das entspricht einem Preisnachlass von 15 Prozent.

Lorsarberus bietet verschiedene, nicht-offiziell lizenzierte Lichtschwerter mit individuellen Griffen an. Dieses Modell gehört zu den günstigen Lichtschwertern am Markt, die sich für echte Showkämpfe eignen. Ihr könnt damit also die Klingen kreuzen und eure ganz eigenen Lichtschwert-Duelle austragen, ohne dass ihr befürchten müsst, die Schwerter zu beschädigen.



Der Lorsarberus Force FX Duell Light Sabre verfügt über folgende Features:

12 veränderbare RGB-Farben mit 7 Soundeffekten

Option, zwei Klingen miteinander zu verbinden, um ein Doppel-Lichtschwert zu erhalten



zu erhalten Material: Griff aus Metall (Aluminium), Klinge aus schlagfestem Kunststoff



Kunststoff Größe: Griff 28 cm, Klinge 81 cm



2000mAh Sicherheitsbatterie

Der günstige Preis und die vielen Funktionen machen das Lichtschwert von Lorsarberus zu einer echten Bereicherung für euer Star-Wars-Cosplay. Einem zünftigen Showduell auf der nächsten Star-Wars-Convention steht also nichts mehr im Weg.

