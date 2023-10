Jetzt in neuer Luxus-Fassung sichern: Einer der besten Steven Spielberg-Filme mit über 3 Stunden Laufzeit, der vor 30 Jahren eine heftige Kontroverse auslöste

Ihr könnt euch einen der besten Filme aller Zeiten jetzt in einer neuen Limited Collector's Edition sichern. Steven Spielbergs Meisterwerk Schindlers Liste gewann sieben Oscars, wurde von der Fachwelt verehrt und war dennoch

Steven Spielberg zählt nicht ohne Grund zu den Größten seiner Zunft. Diesen Ruf erarbeitete er sich mit mehreren filmischen Meisterwerken, nicht zuletzt mit dem 1993 erschienenen Schindlers Liste, in dem er sich einer ebenso düster wie anspruchsvollen Thematik widmete. Das erschütternde und gleichzeitig herzerwärmende Drama über die wahre Geschichte des Oscar Schindler, der Tausende Juden und Jüdinnen vor den Grauen des Holocaust rettete, gilt als einer der 10 besten Filme aller Zeiten , wurde gleichzeitig aber von mehreren Meisterregisseuren hart kritisiert.

Am 9. November erscheint Schindlers Liste in einer neuen 4K Limited Collector's Edition, die den Namen "Collector's Edition" auch wirklich verdient hat. Wir zeigen euch, was die neue Edel-Edition des Filmklassikers zu bieten hat und warum Schindlers List trotz allem Lob der Kritiker:innen nicht ganz unumstritten war. Bei Amazon * ist die Collector's Edition momentan ausverkauft, aber ihr bekommt sie noch bei MediaMarkt oder Saturn *.

Das bietet die neue Limited Collector's Edition von Schindlers Liste

Die 4K Collector's Edition aus der Universal Essential Collection beinhaltet physische sowie digitale Extras. Zu den digitalen Bonus Features gehören eine Dokumentation in Spielfilmlänge mit Interviews von Holocaust-Überlebenden (Voices from the List), ein Talk mit Steven Spielberg und seinen Schauspielern Liam Neeson, Ben Kingsley, Embeth Davidtz und Caroline Goodall auf dem Tribeca Film Festival und weitere Interviews und Featuretten.

30-seitiges Booklet über die Dreharbeiten inklusive Biografien der Schauspieler:innen und Behind-the-scenes-Aufnahmen

Eine Filmzellen-Replik einer ikonischen Szene

4 Set-Fotografien

Doppelseitige Hülle mit dem Artwork des Original-Posters

Nummeriertes Authentizitäts-Zertifikat

Ihr seht, dass sich der Inhalt der Collector's Edition wirklich sehen lassen kann.

Universal Pictures Ganz schön viele Extras in der Limited Collector's Edition

Schindlers Liste: Zwischen höchstem Lob und heftiger Kritik

7 Oscars allein sprechen schon eine deutliche Sprache. Schindlers Liste überzeugte die Kritiker:innen in Scharen. Auch die meisten Filmemacher zeigten sich beeindruckt von Spielbergs Arbeit. Doch es gab auch kritische Stimmen. French New Wave-Legende Jean-Luc Godard warf Steven Spielberg vor, Profit aus einer Tragödie zu machen, während Schindlers Ehefrau in Armut lebt. Allerdings bestreitet der Autor der Buchvorlage die Darstellung, dass Schindlers Frau nicht am Erfolg des Films beteiligt wurde. Nachlesen könnt ihr das übrigens in der Hintergrunderzählung Searching for Schindler: A memoir *.

Der österreichsiche Regiesseur und Drehbuchautor Michael Haneke (Das weiße Band) störte sich an der Szene, in der Schindlers Frauen versehentlich nach Auschwitz geschickt und in die Duschen gedrängt werden. Er bezeichnete diese Szene als "dumm" und auf ein naives amerikanisches Publikum zugeschnitten. Und obwohl Schindlers Liste als besonders realistische Darstellung der Zeit während des Holocaust gilt, ist es eine Tatsache, dass der Film doch in einigen Punkten von der Realität abweicht .

Bei aller Kritik überwiegen bei weitem die positiven Stimmen und Steven Spielbergs Historiendrama kann getrost als historisch signifikant und kulturell wertvolles filmisches Meisterwerk bezeichnen.

