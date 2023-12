Jetzt noch schnell Geschenke besorgen: Amazon startet die Last-Minute-Angebote und hat jede Menge Schnäppchen im Gepäck

Wer noch auf der Suche nach guten Weihnachtsschnäppchen ist, kann bei den Last-Minute-Angeboten richtig Geld sparen. Wir stellen euch die Deals von Amazon vor und vielleicht ist ja auch für eure Liebsten noch das passende dabei.

Zwischen dem 8. und 22. Dezember werden immer wieder neue Deals bei Amazon eingestellt werden. Darunter sind vor allem Amazon-Geräte im Angebot, aber auch andere Hersteller bieten gute Deals an. Um auf dem Laufenden zu bleiben, schaut immer mal wieder auf die Übersichtsseite der Last-Minute-Angebote und wir werden auch weiterhin über die besten Deals berichten.

Last Minute Angebote bei Amazon

Smarthome steuern mit Echo Dot und Echo Show

Wer sein Smarthome aufrüsten möchte, findet mit dem Echo Dot der 5. Generation * einen smarten Lautsprecher, mit dem ihr Sprachbefehle erteilen könnt. So spielt der Echo Dot auf Zuruf Musik, Podcasts und Co. ab, liest die Nachrichten vor oder regelt die Heizkörpertemperatur und die Beleuchtung eures Zuhauses. Bei dem Echo Dot spart ihr im Angebot ganze 40 Euro und zahlt am Ende nur 25 Euro für den smarten Lautsprecher. Ebenfalls im Angebot ist der Echo Dot mit integrierter Uhr *.

Mehrere Echo Show Modelle im Angebot

Wer sein Smarthome nicht nur per Sprachassistent steuern möchte, sondern zusätzlich alles im Blick haben will, sollte sich die Angebote von Echo Show ansehen. Das Smart-Display gibt es in verschiedenen Ausführungen. 50 Prozent Rabatt spart ihr auf den Echo Show 5 (3. Gen.) *, der über einen 5,5-Zoll-Display verfügt.

Den Echo Show 8 gibt es mit 8-Zoll-Display und 13 Megapixelkamera. Auf das aktuelle Modell der dritten Generation * spart ihr 15 Prozent. Deutlich günstiger ist da das Vorgängermodell der zweiten Generation *, was um 46 Prozent reduziert wurde.

Noch mehr Funktionen gibt es bei dem Echo Show 10 *. Das besondere hierbei ist, dass sich der Bildschirm intelligent mitbewegt. Wer also in der Küche am Werkeln ist oder in der Wohnung aufräumt, kann in Bewegung bleiben und verpasst trotzdem keine Szene auf dem Bildschirm. Hier spart ihr aktuell ganze 80 Euro.

Last-Minute-Angebote: 5G WiFi Beamer fürs Heimkino

Prozentual spart ihr am meisten bei dem 5G WiFi Beamer von Wielio *, der über 650 ANSI Lumen verfügt. Der wurde um ganze 73 Prozent reduziert, also von 840 auf 230 Euro. Der Beamer unterstützt eure Lieblingsfilme in 4K und projiziert sie auf eine Größe zwischen 30 und 300 Zoll. Richtig beliebt ist auf Amazon auch der Full HD Beamer von WiMiUS * für 197 Euro. Dieser verfügt ebenfalls über 5G und wird mit einer Helligkeit von 500 ANSI Lumen angegeben.

Netflix, YouTube und viele weitere Apps können direkt auf den Beamer von XGODY * installiert werden, sodass er ohne weitere Geräte Filme abspielen kann. Der kompakte Projektor verfügt über eine Helligkeit von 12.000 Lumen und einen Kontrast von 15.000:1. Wer einen Beamer für unter 100 Euro sucht, sollte einen Blick auf den HORLAT Mini-Beamer * werfen, der dank der Last-Minute-Deals aktuell für 87 Euro erhältlich ist. Dank der geringen Größe passt er in jede Tasche und verfügt über eine Helligkeit von 9.000 Lumen.

Wer sich also schon länger überlegt sein Heimkino mit einem Beamer auszustatten, hat jetzt die Möglichkeit einiges an Geld zu sparen. In den nächsten Tagen schaltet Amazon weitere Deals frei, über die wir euch auf dem Laufenden halten werden.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.