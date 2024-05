Jetzt Philips OLED-TV für unter 1.000 Euro sichern: Erstklassiges 4K-Heimkino mit Ambilight genießen

Philips OLED708 ist ein gutes Einsteigermodell in die Welt der OLED-TVs. Für das Geld bekommt ihr einiges geboten, insbesondere, da der Fernseher mit Ambilight aktuell um 44 Prozent reduziert ist.

Der Philips OLED708 * überzeugt mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. In Sachen Bild und Ton kann er mit einer hohen Bildqualität, Dolby Vision und Atmos überzeugen, auch Gamer:innen werden voll ihre Kosten kommen. Bei dem 55 Zoll Fernseher spart ihr jetzt ganze 800 Euro.

Philips OLED708 bietet erstklassige Bilder

Der Philips OLED708 verfügt über starke Bildqualität. Mit HDR10+ und Dolby Vision ist er mit den wichtigsten HDR-Technologien ausgestattet. Dazu kommen perfekte Schwarzwerte, eine hohe Helligkeit und gute Kontraste. Durch verschiedene Bildmodi könnt ihr ruckzuck die besten Einstellungen vornehmen, je nachdem, was ihr schauen wollt und was das Umgebungslicht hergibt.



Der Modus Heimkino ist für den Filmabend bestens geeignet. Natürliche Farben und wenig Nachbearbeitung gibt es mit Calman. Für den Alltag und bei TV-Inhalten ist Eco ausreichend und stromsparend, bei Tageslicht empfiehlt sich Kristallklar, denn hier werden die Details geschärft und die Farben kräftiger dargestellt.

MediaMarkt Philips OLED708 mit Dolby Vision und Atmos

Einstellbares Ambilight und ein guter Sound

Auch beim OLED708 * darf Philips Ambilight nicht fehlen. Auf der Rückseite des Fernsehers sind an drei Seiten die LEDs angebracht. Die untere Kante ist nicht ausgestattet, was durch den Standfuß auch nicht nötig ist. Das Ambilight sorgt nicht nur für eine schöne Atmosphäre, sondern vergrößert den Bildbereich optisch. Die Intensität des Lichts lässt sich regulieren und auch an eure Wandfarbe anpassen.

Einen klaren und kräftigen Sound gibt es durch die vier verbauten Lautsprecher, die ebenfalls durch die Einstellungen angepasst werden können. Wer aber bei Action-Krachern die kräftigen Soundeffekte förmlich spüren will, sollte den TV mit einem externen Soundsystem koppeln, wie der reduzierten Sony Soundbar HT-S20R * mit Subwoofer und Rear-Speakern. Alternativ können Kopfhörer ebenfalls über Bluetooth oder per AUX-Anschluss mit dem OLED708 verbunden werden.

Den Kopfhöreranschluss haben viele Hersteller gestrichen. Streichungen nimmt Philips bei den TV-Funktionen USB-Recording und Timeshift vor, das heißt Fernsehinhalte können nicht aufgezeichnet oder angehalten werden. Dafür habt ihr durch das Google-Betriebssystem Zugang auf zahlreiche Apps.

Für eure Spielekonsolen gibt es zwei HDMI Eingänge mit 4K-Auflösung und 120 Hertz Bildwiederholrate. Für höchste Qualität beim Zocken sorgt neben ALLM und VRR auch Dolby-Vision-Gaming. Damit seid ihr vor allem für die Zukunft gerüstet, denn aktuell gibt es nur wenige Spiele, die Dolby-Vision unterstützen.

