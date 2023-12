Jetzt sichern: Tarantinos Lieblingswestern mit John Wayne erscheint in komplett neuer Edition fürs Heimkino

Einer der besten Western aller Zeiten erscheint in neuer, überarbeiteter Fassung und ist auch im limitierten Steelbook erhältlich. Star-Regisseur Quentin Tarantino schwärmt in höchsten Tönen von Rio Bravo.

Rio Bravo gehört zu den besten Western und vielleicht sogar zu den besten Filmen aller Zeiten. Die National Film Registry zeichnet Filme aus, die als besonders erhaltenswert angesehen werden und fügte das Werk 2014 zu der 650 Filme umfassenden Liste hinzu (via Los Angeles Times ). Auch das französische Filmmagazin Cahiers du Cinéma wählte 2012 die besten Filme aller Zeiten und Rio Bravo schafft es dabei auf Platz 12.

In Rio Bravo führte Howard Hawks Regie und besetzte den Streifen mit den Filmlegenden John Wayne, Dean Martin und Ricky Nelson. Am 14. Dezember erscheint Rio Bravo in einer neuen Edition und kann bereits jetzt vorbestellt werden.

Neben der limitierten Steelbook-Edition * gibt es Rio Bravo auf 4K *, Blu-ray *, DVD * und auch im Stream * auf Amazon Prime. Die komplett neu restaurierte Fassung in 4K hält als Bonusmaterial Audiokommentare von Regisseur John Carpenter und von Historiker und Filmkritiker Richard Schickel bereit.

Tarantinos Lieblingswestern beeinflusste auch seine Dates

In einem Interview von 2007 anlässlich der Filmfestspiele in Canne erklärte Quentin Tarantino, dass Rio Bravo sein Lieblingswestern sei (via YouTube ). Und nicht nur das, er bezeichnet ihn als einen der besten Hangout-Filme überhaupt. Dieses "Subgenre" lebt unter anderem von seinen Charakteren, die so gut sind, dass man einfach nur mit ihnen abhängen will und bei Rio Bravo kann man das fast zweieinhalb Stunden lang tun.

In der Regel seien solche Filme recht lang, da man ja erst eine Beziehung zu den Figuren aufbauen muss, erklärt Tarantino. Und wenn man den Film dann wieder und wieder sieht, ist es, als würde man Zeit mit seinen Freunden verbringen. Der erfolgreiche Regisseur geht noch weiter und erzählt in dem Interview, dass ihn Rio Bravo so sehr geprägt habe, dass er Frauen, mit denen er ausgegangen sei, den Film gezeigt habe – und wehe, sie mochten ihn nicht.

Darum geht es in Rio Bravo

John Wayne spielt in Rio Bravo den Sheriff der texanischen Stadt Rio Bravo. Ein gefährlicher Beruf, denn der Mörder, den er festgenommen hat, wartet auf seine Befreiung. Eine Horde schießwütiger Cowboys ist zu allem entschlossen und trachten dem Sheriff nach dem Leben.

