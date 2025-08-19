Jimi Blue Ochsenknecht offenbart nach Villa der Versuchung: In diese Reality-Show will er mit Raúl Richter

Jimi Blue Ochsenknecht und Raúl Richter standen gerade bei Villa der Versuchung gemeinsam vor der Kamera. Doch das soll nicht das letzte Mal gewesen sein.

Bei Villa der Versuchung lernten sich Jimi Blue Ochsenknecht und Raúl Richter kennen und eine waschechte Bromance wurde geboren. Die Männer verstanden sich auf Anhieb und gingen gemeinsam durch die Show. Die Freundschaft der beiden ist so stark, dass sie sogar noch einmal gemeinsam in ein Format gehen wollen.

Nach Villa der Versuchung: In diese Show wollen Jimi Blue und Raúl

Bei Villa der Versuchung wurde schnell klar, dass sich Jimi Blue Ochsenknecht und Raúl Richter einfach verstehen. Sie zogen bis zu ihrem Rauswurf an einem Strang und vertraten die gleichen Werte. Kein Wunder, dass das Duo sich auch nach der Sat.1-Show ein weiteres Format gemeinsam vorstellen kann.

In einem Twitch-Stream überraschte der Die Wilden Kerle-Star seinen Kollegen jetzt mit seiner Idee. "Ich hätte richtig Bock mit dir Couple Challenge zu machen", schlug Jimi Blue dem Ex-Sommerhaus-Kandidaten vor. Raúl musste für seine Antwort nicht lang überlegen und posaunte sofort heraus: "Ey, Brudi. Wir würden rasieren."

Ihr Vorhaben hat gute Chancen in die Tat umgesetzt zu werden. Immerhin habe Jimi Blue gute Kontakte zum Sender, wie er weiter verriet. Sollten sie wirklich in der neuen Staffel dabei sein, ist sich der Schauspieler sicher, dass die anderen Mitstreiter:innen mit großer Konkurrenz rechnen können: "Wenn die Leute das wissen würden, dass wir dabei sind, würden die Arschwasser bekommen."

Darum geht es bei #CoupleChallenge

#CoupleChallenge – Das stärkste Team gewinnt ist ein Reality-TV-Format, bei dem Paare – bestehend aus Liebes-, Freundschafts- oder Familien-Duos – gemeinsam um ein Preisgeld von bis zu 100.000 Euro kämpfen. Die Teilnehmer:innen leben zusammen in einem abgeschiedenen Camp, werden dort immer wieder vor herausfordernde Aufgaben gestellt und müssen in körperlichen sowie mental anspruchsvollen Prüfungen ihr Können unter Beweis stellen.