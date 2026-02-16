"Er war so schrecklich": In seinem letzten Film terrorisierte John Wayne eine absolute Regie-Legende

Weil John Wayne mit einem guten Film abtreten wollte, wurde er zum Kontrollfreak. Darunter musste vor allem Regisseur Don Siegel leiden, dessen Job Wayne am liebsten übernommen hätte.

Mit einer Schauspiellegende zusammenzuarbeiten, kann für junge Regisseure eine großartige Gelegenheit sein. Man kann von ihnen lernen und der Film erhält eine größere Aufmerksamkeit. Doch Don Siegel war kein Neuling mehr, als er mit Western-Legende John Wayne drehte. Der letzte Scharfschütze aus dem Jahr 1976 war der letzte Film von John Wayne und für den Regisseur Don Siegel ein Albtraum.

John Wayne respektierte Regie-Legende Don Siegel nicht

Schauspielerin und John Waynes Drehpartnerin Lauren Bacall sprach 2007 mit Alex Simon von The Hollywood Interview über die Arbeit an Der letzte Scharfschütze. Der Film war nach Der gelbe Strom ihre zweite Zusammenarbeit mit Wayne. Laut ihrer Aussage, kam sie mit John Wayne, den sie mit dessen Spitznamen 'Duke' nannte, sehr gut klar:

Duke Wayne und ich haben uns wirklich gut verstanden, wenn man bedenkt, dass wir uns in keiner Sache einig waren! Das war wirklich erstaunlich. Es war toll, mit ihm zu arbeiten.

Allerdings zählte das offenbar nicht für den Regisseur. Gegenüber Filmlegende und Dirty Harry-Regisseur Don Siegel benahm sich John Wayne wohl ziemlich daneben:

Er war so schrecklich zu Don Siegel. Er sagte immer wieder Dinge wie: 'Das nennst du ein Set-Up? Was für ein Regisseur bist du?'

Ständig derart infrage gestellt zu werden, ist als Regisseur sicher nicht leicht. Dem Far Out Magazine zufolge hatte Wayne außerdem einen großen Einfluss auf den Film, da sein Vertrag die Genehmigung von Drehbuch und Besetzung enthielt. Dadurch hatte Don Siegel auch keine Hoheit über den Schauspieler.

Für Lauren Bacall war klar, weshalb John Wayne sich derart aufführte. Gleichzeitig respektierte sie, im Gegensatz zu Wayne den Regisseur Don Siegel:

Duke wollte bei dem Film Regie führen. Er war schwierig, Junge. Und Don Siegel war ein wunderbarer Regisseur. Ich mag den Film sehr und schließlich war Duke ein sterbender Mann, der diesen Film machte.

John Waynes Vermächtnis bleibt nicht nur positiv in Erinnerung

John Wayne war von vielen Filmschaffenden sehr respektiert, doch unproblematisch war der Schauspieler nicht. Selbst heute noch gibt es Schauspieler wie Christoph Waltz, die keine allzu hohe Meinung von der Westernlegende haben.

Mit seinem letzten Film wollte er sicher noch einmal mit einem Knall abtreten, schließlich war bekannt, dass seine besten Jahre vorbei waren. Doch mit seinem Verhalten werden ihn wohl nicht alle in bester Erinnerung halten.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Oktober 2024 bei Moviepilot veröffentlicht.

