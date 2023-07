Kein Scherz: Diesen 4K-Fernseher von Amazon mit 55 Zoll gibt's am Prime Day für nur 189 Euro, aber ihr müsst schnell sein

Unglaublich aber wahr: Amazon haut heute einen smarten 4K-TV mit 55 Zoll für nur 189 Euro raus. Der Amazon Fire TV-4 ist ein Streaming-Alleskönner und ersetzt euren Streaming-Stick gleich mit.

Der Prime Day ist in vollem Gange und ein Wahnsinns-Deal jagt den nächsten. Falls ihr auf der Suche nach einem 4K-Smart-TV in der beliebten Größe 55 Zoll seid, dann haben wir ein unglaubliches Angebot für euch: Amazon verkauft seinen Fire TV 4 in der 55-Zoll-Variante für nur 189,99 Euro.



Amazon Fire TV-4 mit 55 Zoll für nur 189 Euro

Aber: Ihr müsst schnell sein, denn wir wissen nicht, wie lange das Angebot gilt. Wir gehen davon aus, dass es schon in wenigen Stunden ausverkauft sein wird.



Amazon Fire TV-4: Das Streamingwunder zum Sparpreis

Der Fire TV 4 siedelt sich zwischen dem günstigen Einsteig in Form des Fire TV-2 * und dem teureren Fire TV Omni * mit QLED-Display an. Ihr bekommt ein 4K Ultra HD-Display mit 60Hz, HDR10- und HLG-Unterstützung. Auch bei den Anschlüssen kann man nicht meckern: Es gibt 1 x HDMI 2.1 mit eARC für den Anschluss von Audiogeräten wie einer Soundbar sowie 3 x HDMI 2.0 und 2 USB-Anschlüsse.

Das Highlight sind natürlich die Streaming-Kapazitäten und die Alexa-Sprachsteuerung. Ihr bekommt die gleichen Funktionen wie beim Fire TV Stick und könnt euch so auf alle wichtigen Streaming-Apps freuen. Per Alexa könnt ihr nicht nur euren TV bedienen, sondern auch kompatible Smart Home-Geräte wie Beleuchtung und Kameras. So wird der Fire TV 4 zur neuen Zentrale eures Smart Homes.

Für diesen Preis fast gar nichts. Natürlich kauft ihr hier kein High-End-Gerät. Die Spitzenhelligkeit lässt zu wünschen übrig und es gibt kein Gaming mit 120Hz. Auch die integrierten Lautsprecher gewinnen sicher keinen Gesangswettbewerb. Da kann aber eine Soundbar leicht Abhilfe schaffen. Ihr bekommt gerade eine Soundbar für Sharp für unter 60 Euro beim Prime Day.

Feststeht, dass ihr für diesen Preis in naher Zukunft garantiert nichts Vergleichbares finden werdet, zumindest nicht in derselben Größe. Falls ihr lieber einen High-End-TV mit Profi-Features wollt, dann hat Amazon auch einige passende Geräte im Prime Day-Angebot parat.

