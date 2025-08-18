Kevin - Allein zu Haus-Regisseur will kein Reboot von seinem Film: "Man sollte es in Ruhe lassen"

Regisseur Chris Columbus hält nichts von einem Reboot seines Weihnachtsklassikers Kevin - Allein zu Haus. Den Zauber des Films könne man 35 Jahre später nicht mehr einfangen.

Aktuell läuft Freakier Friday im Kino, was nur einer von vielen Filmen ist, der in den letzten Jahren ein sehr spätes Sequel erhalten hat. Denkbar, dass gerade anlässlich des 35. Jubiläums auch der Weihnachtsklassiker Kevin - Allein zu Haus ein Reboot oder eine Fortsetzung erhalten könnte. Regisseur Chris Columbus sprach sich jetzt jedoch gegenüber Entertainment Tonight entschieden dagegen aus.

Reboot von Kevin - Allein zu Haus wäre großer Fehler

Columbus stellt sich anlässlich der Premiere seines Netflix-Films The Thursday Murder Club den Fragen der Reporterin, die zunächst auf den Kult-Klassiker Kevin - Allein zu Haus zu sprechen kommt. Diese sagte, um dem aktuellen Kinotrend zu folgen, sei es doch eine gute Gelegenheit, den alten Cast wieder vor der Kamera zu versammeln.

Doch der Regisseur hat dazu eine klare Meinung:

Ich denke, Kevin – Allein zu Haus war damals ein ganz besonderer Moment und ich denke, den kann man nicht wirklich wieder einfangen. Ich glaube, es ist ein Fehler zu versuchen, etwas zurückzuholen, das wir vor 35 Jahren gemacht haben. Ich finde, dieser Film sollte in Ruhe gelassen werden.

Kevin - Allein zu Haus ist zweiterfolgreichster Weihnachtsfilm

Das Original von 1990 mit Macaulay Culkin in der Hauptrolle spielte weltweit 476 Millionen Dollar ein und wurde damit zum zweiterfolgreichsten Weihnachtsfilm aller Zeiten. Zwei Jahre später folgte die Fortsetzung Kevin - Allein in New York, die mit 358 Millionen Dollar ebenfalls ein Kassenerfolg wurde und Culkin endgültig zum Kinderstar machte.

Die direkte Fortsetzung habe laut Columbus funktioniert, da die Darsteller:innen im selben Alter gewesen seien, doch dem zeitlosen Weihnachtsfilm nach 35 Jahren eine Fortsetzung zu verpassen, würde den nostalgischen Zauber nicht zurückbringen.

Diese Annahme untermauert wohl auch der Film Home Sweet Home Alone, denn Disney wagte damit bereits 2021 einen Neustart. Auf Rotten Tomatoes erhielt der Film sowohl von Kritiker:innen als auch von Fans unterirdische Bewertungen um die 14 Prozent. Glücklicherweise ist Kevin - Allein zu Haus gut gealtert und ein zeitloser Klassiker.