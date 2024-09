Kinosound zum Bestpreis: Diese Dolby Atmos-Soundbar von Bose war selten so günstig wie jetzt

Raumfüllenden 3D-Klang trotz geringer Größe bietet euch die Bose Smart Soundbar 600, die es bei Amazon gerade zum Bestpreis gibt. Hebt euer Heimkino mit dem hochwertigen Klangriegel aufs nächste Level.

Mit einer Breite von 69,5 cm ist die Bose Smart Soundbar 600 * relativ klein und macht unter den meisten Fernsehern eine gute Figur. Dennoch kommt aus dem kompakten Klangriegel ein wuchtiger Sound mit Dolby Atmos, der überzeugen kann. Aktuell findet ihr die Smart Soundbar 600 zum Bestpreis bei Amazon. Laut dem Vergleichportal Geizhals war sie erst einmal günstiger als jetzt.

Bose Smart Soundbar 600 Deal Zu Amazon

Bose Smart Soundbar 600: Raumfüllender 3D-Klang im kompakten Design

Klang-Profi Bose weiß, wie man die Technik optimal verbaut und hat die Smart Soundbar 600 mit fünf Lautsprechern ausgestattet. Zwei befinden sich seitlich und zwei mittig an der Oberseite, die den Sound an die Decke abstrahlen, wo er reflektiert wird und für einen ausgewogenen 3D-Klang sorgt.

Der eingebaute Center-Channel gibt Dialoge klar und verständlich wieder, die auch im rasanten Action-Streifen nicht untergehen. Zusätzliche Klarheit bringt euch der Dialogmodus. Gamer:innen kommen dank der verschiedenen Soundmodi auf ihre Kosten und können ihre Lieblingsspiele auch klanglich genießen.

Smart Soundbar 600 mit App und Sprachsteuerung

Den sehr wuchtigen Sound könnt ihr per App in den Einstellungen feinjustieren und auf eure Bedürfnisse anpassen. Bedienen lässt sich die Bluetooth-Soundbar ebenfalls über die App, per Fernbedienung oder ganz bequem durch den Sprachassistenten.



Wer die Smart Soundbar 600 * noch erweitern möchte, hat dazu ebenfalls die Möglichkeit. Mit dem kompatiblen Subwoofer Bass Module 500 * und den Bose Surround Speakern * (beides ebenfalls im Angebot) habt ihr die Möglichkeit ein komplettes Soundsystem in den eigenen vier Wänden zu installieren.

Weitere Bose Smart Soundbars im günstigen Angebot

Wer 3D-Klang liebt, sollte sich die Bose Smart Soundbar 900 * ansehen, denn das größere Modell liefert einen 7-Kanal-Sound, bei dem Dolby Atmos so richtig zur Geltung kommt und größere Distanzen überbrücken kann. Bei MediaMarkt gibt es das hochpreisige Modell gerade um 40 Prozent reduziert und damit zum super günstigen Preis von 599 Euro.

Für Einsteiger:innen, die nicht so viel Geld ausgeben möchten, könnte auch die Smart Soundbar 300 * etwas sein, auf die Amazon 42 Prozent Rabatt gibt. Hier müsst ihr auf Dolby Atmos verzichten, dafür bieten vier Full Range Treiber und ein Center-Hochtöner ebenfalls einen sehr guten Klang und eine hohe Maximallautstärke.

Je nach Anforderung und Preisklasse findet ihr momentan gute Angebote bei der Bose Smart Soundbar-Reihe, mit denen ihr euren Heimkino-Klang aufs nächste Level heben könnt.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.