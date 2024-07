"Klassiker von eiskalter Bösartigkeit": Heute kommt ein Meisterwerk im TV, das in manchen Ländern jahrzehntelang verboten war

Als gewaltverherrlichend und amoralisch wurde dieser Klassiker bezeichnet, weshalb er verboten, aber trotzdem als Meisterwerk gefeiert wurde. Heute läuft er im TV.

Gewalt, Vergewaltigung und Folter: Es gibt nur wenig Werke, die inhaltlich so kompromisslos zu Werke gingen und daraufhin so kontrovers aufgenommen wurden, wie es bei Uhrwerk Orange der Fall war. Der Stanley Kubrick-Film gilt als Meisterwerk, das so unangenehm wie brillant ist und in manchen Ländern sogar verboten wurde.

Heute im TV: Darum geht's in Stanley Kubricks kontroversem Klassiker Uhrwerk Orange

In einer dystopisch-düsteren, aber sehr nahen Zukunft treiben der sadistische Teenager Alex (Malcolm McDowell) und seine Gang ihr Unwesen. Sie ziehen durch die Straßen, überfallen Obdachlose, prügeln, vergewaltigen und ergötzen sich schlicht und ergreifend an der Gewalt. Sie vertreiben sich mit ihr einfach nur die Zeit, weil sie bösartig sind und nichts Besseres zu tun haben.

Bis Alex eines Tages in die Fänge der faschistischen Regierung gelangt, die ihn einem brutalen Gehirnwäsche-Experiment unterzieht. Danach ist er "geheilt" und darauf konditioniert, seiner Gewalt keinen freien Lauf mehr lassen zu können. Allein beim Gedanken daran verspürt er körperliche Schmerzen und dasselbe gilt auch für das Hören seiner Lieblingsmusik Beethoven – eine ungewollte Nebenwirkung der Behandlung. Völlig wehrlos begegnet er als freier Mann alten Bekannten und das Schicksal nimmt seinen Lauf.



Warner Bros. Uhrwerk Orange kommt heute im TV und geht ununterbrochen dorthin, wo es so richtig wehtut.

Skandalerfolg und Zensur: Uhrwerk Orange sorgte in den 1970ern für Furore



Bei dem, was wir in Uhrwerk Orange zu sehen bekommen, dreht sich einem der Magen um. Brillant in Szene gesetzt, aber ultimativ verstörend, lechzen wir als Publikum zuerst nach Bestrafung, Resozialisierung und Erlösung. Das kommt zwar alles mehr oder weniger in der zweiten Hälfte des Films, nur nicht wie erhofft. Die bohrende Frage, ob der Zweck wirklich alle Mittel heiligt, hallt stetig nach.

Weil die bitterböse Gesellschaftskritik auf so unglaublich unangenehme Art und Weise daherkommt, stieß Kubricks unbequemes Meisterwerk nicht nur auf Gegenliebe. Die Cinema bezeichnete den Film als "Klassiker von eiskalter Bösartigkeit", in den USA verbot die katholische Kirche ihren Mitgliedern von ganz oben, sich Uhrwerk Orange anzusehen.

In Großbritannien wurde der Film auf Drängen von Kubrick selbst wieder aus den Kinos genommen. Wohl deshalb, weil der Regisseur und seine Familie mit dem Tode bedroht wurden, laut ScreenRant . In Irland war er 29 Jahre lang verboten, in Singapur 40 Jahre und in Frankos Spanien ebenfalls, genau wie in Südafrika zur Zeit der Apartheid.

TV oder Stream: Wann und wo läuft Uhrwerk Orange?

Uhrwerk Orange wird auf arte um 22:05 Uhr ausgestrahlt, und zwar heute, am 1. Juli 2024. Der Film dauert bis 0:29 Uhr und eine Wiederholung gibt es nicht. Wer will, kann den Stanley Kubrick-Film auch online streamen. Das geht bei Apple TV, MagentaTV, Amazon, Maxdome oder Google.

In der arte-Mediathek findet man zusätzlich die passende Doku Clockwork Orange - Im Räderwerk der Gewalt.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.