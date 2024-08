Knallerangebote bei der Amazon Gaming Week: Spart bis zu 78 Prozent auf Spiele für PS5, Switch & Xbox!

Satte Rabatte erwarten auch während der Amazon Gaming Week. Wir zeigen euch die beliebtesten PS5 Nintendo Switch und Xbox-Schnäppchen, die es bei dem großen Shopping-Event im Angebot gibt.

Auch dieses Mal warten wieder viele Knallerangebote während der Amazon Gaming Week * auch euch. Neben jeder Menge Hardware und Gaming-Zubehör findet ihr auch beliebte Konsolen-Spiele mit satten Rabatten von bis zu 78 Prozent. Die Amazon Gaming Week findet bis zum 28. August statt.

Amazon Gaming Week: Die größten Rabatte auf PS5-Spiele

Immer mal wieder findet sich das beliebte Fußball-Spiel EA SPORTS FC 24 * bei Amazon im Angebot. Doch während des großen Shopping-Events ist Amazon richtig großzügig und haut das Sport-Game mit 78 Prozent Rabatt raus.

Horror-Fans werden sich über das in diesem Jahr erschiene Survival Horror-Adventure Alone in the Dark * freuen, welches eine Neuinterpretation des bereits 1992 erschienen Spiels ist. 61 Prozent Rabatt erhaltet ihr auf das Game, welches Nervenkitzel pur garantiert, während ihr mit knapper Munition das gruselige Herrenhaus erkundet.

Ganze 50 Euro spart ihr auf die Collector's Edition vom Fantasy-Game Elden Ring Shadow of the Erdtree *. Game of Thrones-Autor George R. R. Martin war auch für die Story dieses Spiels mitverantwortlich. In der Collector's Edition findet ihr ein Hardcover Artbook und eine 46 cm große und detailliert ausgearbeitete Statue von Mesmer dem Pfähler.

Beliebte Gaming-Klassiker stark reduziert: Sichert euch Final Fantasy und Co. zu günstigen Preisen

Von Final Fantasy XVI * gibt es eine besondere Steelbook-Edition im Angebot. Die erhaltet ihr exklusiv bei Amazon und während der Gaming Week mit einem Rabatt von 20 Prozent. Unabhängig vom Event ist aber auch die Standard-Variante * im Sale und schon für 26 Euro erhältlich.



Ein echter Gaming-Klassiker ist das mehrfach ausgezeichnete Aufbaustrategiespiel Anno 1800 *. Wer bisher noch nicht zugeschlagen hat, sollte sich das Angebot nicht entgehen lassen, denn die PS5-Edition gibt es schon für günstige 18 Euro.

Seit 15 Jahren begeistert Assassin's Creed seine Fans. In dem 2023 erschienen Teil Mirage * geht es nach Alamut in die legendäre Heimat der Assassinen. In dem Action-Adventure-Game kämpft ihr euch durch das legendäre Zeitalter Bagdads.

Lustig wird es mit dem familienfreundlichen Klassiker LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga *. Hier warten Hunderte spielbarer Charaktere auf euch, während ihr die Lieblingsmomente aus allen neuen Filmen der Star Wars Saga nachspielen könnt.

Reduzierte Gaming Highlights für die X-Box

Die meisten vorgestellten Spiele sind auch für die X-Box im Angebot * erhältlich. Spezielle Highlights für die Konsole sind Avatar: Frontiers of Pandora * für 35 Euro und die Collector's Edition von Tekken 8 *. Hier sind unter anderem Sammelkarten, ein Metallring, ein Token und eine 25 cm hohe Jin-Figur enthalten.

Nintendo Switch Spiele mega günstig während der Amazon Gaming Week

Wer bei den beliebten Spielen noch nicht zugeschlagen hat, findet während der Amazon Gaming Week eine gute Gelegenheit seine Spielesammlung zu erweitern. Bei den teils sehr günstigen Preisen bietet es sich auch an, sich mal an ein neues Genre zu wagen.

