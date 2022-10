Körperteile wie blutige Puzzlestücke: Die härteste Serie der letzten Jahre übertrifft sich im Staffel 2-Trailer selbst

Gangs of London gilt als einer der brutalsten Gangster-Serien überhaupt. Der neue Trailer zu Staffel 2 bekräftigt diesen Ruf mit jeder Menge Grausamkeiten.

Vor gut zwei Jahren machte schon Staffel 1 von Gangs of London mit ihrem hohen Gewaltgrad von sich reden. Jetzt steht Staffel 2 vor der Tür und die Erfolgsserie schaltet im neuen Trailer allenfalls noch einen Gang hoch. Hier werden zerschossene Münder und zerrissene Kehlen ohne Pause aneinandergereiht.

Schaut euch hier den neuen Trailer zu Gangs of London an:

Gangs of London - S02 Trailer (English) HD

Gangs of London Staffel 2 entfacht unglaublich blutigen Gangster-Krieg

Denn Konflikt gibt es in den Londoner Straßen genug. Ein Jahr nach den Ereignissen der ersten Staffel herrscht dort ein tyrannischer Gang-König (Waleed Zuaiter), der die anderen Unterwelt-Parteien brutal unterjocht. Die hartgesottene Matriarchin Marian Wallace (Michelle Fairley) zettelt eine Rebellion gegen ihn an.

Der Trailer zeigt, wofür Gangs of London seit seinen ersten Folgen bekannt ist. Das Blut fließt hier nicht nur in Strömen, sondern wird in besonders heftiger Weise verschüttet. Staffel 2 wird vermutlich viele Szenen bieten, in denen Gangster auf einen Haufen blutiger Körperfetzen reduziert werden.

Wann kommt Gangs of London Staffel 2 zu Sky?

Alle 12 Folgen Gangs of London Staffel 2 sollen am 20. Oktober 2022 bei Sky Q und Sky Go verfügbar sein. Auf Sky Atlantic werden sie jeden Donnerstag um 20.15 Uhr als Doppelfolgen ausgestrahlt.

