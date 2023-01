Kontroverse Nazijäger-Serie bei Amazon Prime: Im Staffel 2-Trailer ist Hitler in den 70ern der Endgegner

Die 2020 bei Amazon Prime gestartete Serie Hunters geht weiter. Im abgefahrenen Trailer zur 2. Staffel machen Al Pacino und Logan Lerman Jagd auf Adolf Hitler.

Schwarzer Humor, jede Menge Verschwörungen und einige verrückte Einfälle: Als Hunters vor drei Jahren bei Amazon Prime seine Premiere feierte, fielen die Kritiken und Publikumsreaktionen gespalten aus. Nun erwartet uns der Start der 2. Staffel, die die umstrittene Geschichte um eine Gruppe von Nazijägern beenden wird.

Bevor die neuen Episoden von Hunters erscheinen, hat Amazon Prime einen Trailer veröffentlicht, der Al Pacino und Logan Lerman zurückbringt. Zum Serienfinale haben sie sich ein besonderes Ziel ausgesucht. Offenbar ist Adolf Hitler (Udo Kier) in den 1970er Jahren immer noch am Leben und versteckt sich in Südamerika. Die Jagd beginnt.

Der Trailer zu Hunter Staffel 2 bei Amazon Prime

Hunters - S02 Trailer (English) HD

Geschaffen wurde Hunters von David Weil, der zuletzt auch an Serien wie The Twilight Zone, Solos und Infiltration involviert war. Auch wenn Hunters am Ende nur zwei Staffeln stark ist, dürfte die Serie als eine der ungewöhnlicheren Produktionen eines großen Streaming-Diensts in die Geschichte eingehen.

Wann startet Hunters Staffel 2 bei Amazon Prime?

Lange müssen wir nicht mehr warten. Die 2. Staffel von Hunters startet am 13. Januar 2023 bei Amazon Prime. Dieses Mal erwarten uns allerdings keine zehn Episoden mehr. Stattdessen umfasst die abschließende Runde acht Kapitel. Diese erscheinen allesamt gleichzeitig auf der Plattform des Streaming-Anbieters erscheinen.

Podcast: Die besten Serien 2022 bei Amazon & Co.

In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber blicken wir auf das Serienjahr 2022 zurück und listen die 22 besten Serien auf, die wir in den vergangenen Monaten bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. gesehen haben.

Hat es Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht in die Auswahl geschafft? Konnte uns der Game of Thrones-Ableger House of the Dragon überzeugen? Und wo findet sich die gefeierte Star Wars-Serie Andor wieder? Im Podcast erfahrt ihr es.

