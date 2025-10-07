Kurt Krömer verkündet Ende seines Podcasts: Das ist der Grund

Seit drei Jahren pflegte Kurt Krömer seinen Podcast Feelings und hatte über 150 Promis zu Gast. Nun will der Comedian einen Schlussstrich ziehen.

Kurt Krömer beendete seine damalige rbb-Sendung Chez Krömer, um nicht mehr mit Personen sprechen zu müssen, denen er abgeneigt ist. Dafür rief er kurzerhand seinen Podcast Feelings ins Leben, in dem seine Redaktion ihm seine Gäste auswählt und er sich diesen spontan stellt. Doch das findet nun sein Ende.



"Nun ist Feierabend": Kurt Krömer beendet seinen Podcast

Auf Instagram verkündete der Comedian am 2. Oktober gewohnt schwarzhumorig das Ende seines Podcasts mit einem Bild aus der Leichenhalle. An dem Fuß war ein Zettel mit der Aufschrift Feelings angeheftet. Unter dem Instagram-Post schrieb er:



Ich habe mich dazu entschlossen, dass nach 150 Folgen Feelings nun Schluss ist. [...] An dieser Stelle schon mal ein großes Dankeschön fürs Zuhören und für drei fantastische Jahre!

In zwei nachfolgenden Videos erklärt er, dass er noch keine Pläne habe, wie es mit ihm weitergeht. Er sei "künstlerisch unterzuckert" gewesen, wusste aber, dass sein Podcast nicht für die Ewigkeit gedacht war. "Bei Feelings waren nur die Besten und wer nicht da war, war einfach nicht der oder die Beste. [...] Und nun ist Feierabend", erklärt der Comedian humorvoll.

Weitere TV-News:

Kurt Krömer hat noch keine neuen Projekte am Start

Mit dem Ende seines Podcasts ist Kurt Krömer vorerst nicht mehr in der Öffentlichkeit zu sehen. Nach eigener Aussage hat er noch keine neuen Projekte in Aussicht. In diesem Jahr war er bisher nur in der Amazon-Prime-Show Dinner Club zu sehen. In früheren Jahren war er bei LOL: Last One Laughing oder Wer stiehlt mir die Show? zu sehen. Ob Kurt Krömer seinen Weg ins TV zurückfinden wird, ist nicht ausgeschlossen. Bis Weihnachten gönnt er sich wohl erst mal Ruhe.



Viele Promis waren wiederum traurig über das Ende von Krömers Podcast. Sowohl Nils Bokelberg und Judith Holofernes als auch Stefan Kretzschmar reagierten unter seinem Instagram-Post. Auch Musiker Axel Bosse kommentierte: "Schade ist das."

