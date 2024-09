Legendärer Abenteuerfilm, der mit unglaublichen Bildern für immer begeistert: Sichert euch die neue 4K-Edition jetzt schon

African Queen mit den Schauspiellegenden Humphrey Bogart und Katharine Hepburn gilt als ein Meisterwerk der Filmkunst. Jetzt könnt ihr euch die neue 4K-Edition für Zuhause sichern.

Die Literaturverfilmung African Queen ist nicht nur ein legendärer Abenteuerfilm, sondern gilt auch als eine der schönsten Liebesgeschichten aus dem Hollywood der 1950er Jahre und brachte Humphrey Bogart seinen ersten und einzigen Oscar als bester Hauptdarsteller ein.

Ende November erscheint eine neue Special-Edition in 4K Ultra HD mit zusätzlicher Blu-ray und diversem Bonusmaterial für das Heimkino, die ihr euch jetzt schon bei Amazon sichern * könnt, bevor sie gegebenenfalls vergriffen ist.

Darum geht es in African Queen



Rose Sayer (Katharine Hepburn) und ihr Bruder Samuel Sayer (Robert Morley) leben in einem kleinen Dorf als Missionare in Zentralafrika und bekommen regelmäßig Post von dem Kutter African Queen geliefert. Dessen Kapitän Charlie Allnut (Humphrey Bogart) muss den beiden eines Tages mitteilen, dass der Erste Weltkrieg ausgebrochen ist.

Ein Angriff deutscher Soldaten auf das Dorf, bei dem dieses komplett niedergebrannt wird, lässt auch nicht lange auf sich warten und Rose bleibt als einzige zurück. Daraufhin überredet die adrette und gesittete Damen den raubeinigen und freiheitsliebenden Charlie, mit auf sein Boot kommen zu können.

Während Charlie den Krieg am liebsten mit ein paar Flaschen Rum auf dem Boot aussitzen würde, plant Rose den Deutschen auf dem Fluss hinterherzufahren und deren Schiff mit selbstgebauten Torpedos zu versenken. Auf der gefährlichen Reise durch den afrikanischen Dschungel kommen sich die beiden dabei allmählich näher.

African Queen: Hintergrund und Kritik



Neben dem Academy-Award für Humphrey Bogart war African Queen auch noch in drei weiteren Oscar-Kategorien nominiert (Beste Hauptdarstellerin, Beste Regie und Bestes Drehbuch). Letzteres stammt von Regisseur John Huston und James Agee, die wiederum auf die gleichnamige Romanvorlage von C.S. Forester zurückgriffen. Dafür gab es unter anderem auch den Platz 65 der besten Filme des American Film Institute und auch die FILMSTARTS-Kritik hat mit 5 von 5 Sternen die Auszeichnung als Meisterwerk vergeben.

Dort heißt es, dass Regisseur Huston die beiden Hauptdarsteller:innen Hepburn und Bogart "in einen farbenfrohen afrikanischen Regenwald mit allem Drum und Dran, sprich mit aller Schönheit und Gefahr" taucht. Damit habe er ein Meisterwerk der Filmkunst geschaffen, in dem ein ausgewogenes Maß an Tragik, Romanze und Komödie gefunden wird, das nie an Spannung verliere und zudem von humorvollen sowie intelligenten Dialogen lebe.