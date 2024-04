Lego lässt Batman-Fanherzen höherschlagen: Bei der brandneuen Gotham City Skyline gibt es unglaublich viele Details zu entdecken

Mit der Gotham City Skyline von Lego könnt ihr jetzt in das düstere Setting des legendären Superhelden Batman eintauchen. Das Set bietet jede Menge Easter Eggs zur DC-Comicreihe.

Die Kinder der 90er können sich bestimmt noch an die Zeichentrickserie Batman erinnern. Zu dieser hat Lego nun ein brandneues Set entwickelt, mit der ihr wieder in die Abenteuer des Superhelden eintauchen könnt. In der Gotham City Skyline * hat Lego eine Vielzahl an Details und Easter Eggs versteckt, die schon beim Aufbauen für richtig viel Spaß sorgen und direkten Bezug zur Serie nehmen.

Batman: Die Zeichentrickserie Gotham City Deal Zu Lego

Lego Gotham City Skyline nimmt direkten Bezug zur Batman-Serie

Das Konzept von des neuen Batman-Sets orientiert sich stark an der beliebten Serie aus den 90er Jahren. Denn alle Fahrzeuge, Bauwerke und Dekorationen stammen aus einer bestimmten Szene des Animationshits. Die 43 Bauabschnitte sind in einzelnen Tüten verpackt, die euch auch die dazu passende Episode nennen, sodass der Aufbau direkt mit der Serie verknüpft ist.

Lego Lego

Am Ende habt ihr dann die 4.210 Teile zu einer 3D-Skyline zusammengebaut, deren Fronten sich zum Teil abnehmen lassen. Denn hier warten noch mehr versteckte Easter Eggs auf die DC-Fans. Unter anderem befindet sich hinter Wayne Manor die Batcave mitsamt Batmobil im Miniscaleformat. Schurk:innen wie Joker oder Poison Ivy befinden sich als Sticker auf kleinen Platten, die in ihren Geheimverstecken angebracht sind. Im Himmel sind der Batwing und mehrere Polizei-Luftschiffe frei platzierbar.

Das fertige Kunstwerk hat die Maße von 41 mal 76 cm. Mit einer schmalen Tiefe von 6 cm und der Wandaufhängung lässt sich die Skyline auch super an der Wand anbringen. Alternativ ist auch ein ausklappbarer Ständer enthalten, sodass Gotham City auch im Regal zum Hingucker wird. Ebenfalls aufstellen könnt ihr die vier enthaltenen Lego Figuren Batman, Joker, Harley Quinn und Catwoman.



Weitere spannende Batman Lego-Sets

Viel zu entdecken gibt es auch in der Bathöhle als ausklappbarer Schaukasten *. In dem 3.981 Teile umfassenden Set sind 7 Spielfiguren enthalten, viele bewegliche Teile und ein Batmobil. Das Dach lässt sich öffnen, um die Figuren hineinzusetzen, außerdem könnt ihr am seitlichen Rad drehen, um zwei versteckte Kanonen auszufahren.

Eine sehr detaillierte Nachbildung vom Batmobil * gibt es gerade bei Amazon im Angebot. Für 198 Euro bekommt ihr den legendären Tumbler aus der Christopher Nolan-Trilogie. Der aus 2.049 Teilen bestehende Bausatz enthält zusätzlich einen Sockel, eine Informationstafel und die beiden Figuren Batman und Joker.

Die Lego-Sets bieten einen spannenden Zeitvertreib und überzeugen durch Detailreichtum und ihre versteckten Easter Eggs, die an die vielen Abenteuer aus den Batman Comics und Filmen erinnern.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.