Letzte Chance: Tausende Schnäppchen bei den Amazon Oster-Angeboten

Nur noch bis Montagnacht habt ihr die Chance, ein paar richtig gute Deals bei den Oster-Angeboten von Amazon zu schießen. Darunter 4K-TVs, Soundbars, Brettspiele und Amazon-Geräte wie der Fire TV Stick 4K Max. Wir zeigen euch die Last Minute Highlights.

Amazon überraschte mal wieder mit einer unerwarteten Mega-Aktion, bei der ein Angebot das nächste jagt. Noch bis einschließlich Montag, 25. März könnt ihr euch durch unzählige Deals wühlen. Wir zeigen euch die besten Highlights, die noch verfügbar sind, darunter der Amazons bester Streaming-Stick, Fire TV Stick 4K Max *.

Jede Menge Technik-Highlights bei Amazon

Wie bei großen Amazon-Aktionen üblich, sind die hauseigenen Amazon-Geräte besonders stark reduziert, darunter die Fire TV Sticks *, Kindle E-Reader *, Echo Smart-Speaker* und Fire HD Tablets *. Hier sind ein paar besondere Highlights.

Auch die hauseigenen Smart-TVs * mit QLED-Display sind im Angebot. Hier habt ihr die Wahl von 43 bis 65-Zoll.

Wenn für euch bei 4K-TVs nur OLED infrage kommt, dann hab ihr Glück, denn der LG OLED C3 *, der Preis-Leistungs-OLED schlechthin ist in der 48 Zoll-Version im Angebot. Sind euch die 48 Zoll zu klein fürs Heimkino, wie wär's mit gigantischen 120 Zoll? Den hochmodernen Ultrakurz-Distanzbeamer Hisense PL1SE mit 4K-Lasertechnologie bekommt ihr gerade mit 500 Euro Rabatt.

Und wenn's doch ein riesiger Fernseher sein soll, dann schaut euch den Hisense 86E6KT mit 85 Zoll * und Dolby Vision an, denn der ist für unter 1.000 Euro im Angebot. Günstiger geht in dieser Größe wirklich kaum. Oder ihr lasst es richtig krachen mit dem Philips OLED 808 im 77 Zoll *. Der TV begeistert mit einem erstklassigen Bild und der einzigartigen Ambilight-Beleuchtung, die es bei keinem anderen Hersteller gibt.

Soundbars für Kinostimmung zu Hause

Natürlich braucht ein richtiges Heimkino auch die entsprechende akustische Untermalung, denn nur mit richtigem Surround-Sound oder gar 3D-Sound fühlt ihr euch wie im Kino. Im Einsteigerbereich bekommt ihr die Sony HT-X8500 * Soundbar, ein Klangriegel mit virtuellem Dolby Atmos mit sage und schreibe 50 Prozent Rabatt. 3D-Sound war selten günstiger.

Solltet ihr aber auf der Suche nach einer Soundbar mit echtem Dolby Atmos sein, dann habt ihr zwei High-End-Möglichkeiten beim Amazon-Sale im Angebot. Beide haben Upfiring-Speaker eingebaut, die den Sound an die Decke werfen, was zu super-immersiven 3D-Effekten führt. Und beide haben einen Subwoofer schon integriert und gehören zu den besten Solo-Soundbars auf dem Markt. Gerade wenn ihr wenig Platz habt, könnt ihr euch so trotzdem fetten Surround-Sound ins Heimkino holen.

Die Amazon Oster-Angebote gehen noch bis heute Nacht um 0 Uhr. Danach werdet ihr euch gedulden müssen, denn der nächste große Amazon-Sale wird vermutlich erst der Prime Day Anfang Juli sein.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.