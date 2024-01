LG OLED für unter 1.000 Euro bei Amazon sichern: Diesen erstklassigen TV-Allrounder gibt’s zum Tiefpreis

Nicht nur wer Heimkino liebt, kann sich über das Spitzenangebot von Amazon freuen. Der LG OLED B2 hat auch in anderen Bereichen einiges zu bieten und gerade gibt es ihn im Spitzenangebot bei Amazon.

Der LG OLED55B26LA ist der TV-Allrounder mit ausgewogenem Preis-Leistungs-Verhältnis. Heimkino-Fans werden sich über die Bildqualität freuen, Gamer:innen über die geringe Eingabeverzögerung und Technik-Freund:innen über eine der besten Smart-TV Funktionen, die es auf dem Markt gibt.

Selten bekommt man einen OLED Fernseher unter tausend Euro. Doch bei Amazon gibt es den Smart-TV mit 55-Zoll-Bildschirm zurzeit um 17 Prozent reduziert, wodurch der Gesamtpreis auf 949 Euro fällt.

LG OLED: Premium-Bilder für Heimkino-Fans

Der LG OLED55B26LA * ist ein super Allround-TV aus dem Jahr 2022 mit einem erstklassigen Preis-Leistungs-Verhältnis. Die kontrastreiche Bildqualität überzeugt durch die 4K OLED-Technologie und Cinema HDR mit Dolby Vision IQ. Letzteres analysiert die Lichtverhältnisse des Raumes, die das Bild auf dem Fernseher beeinflussen, und passt die Helligkeitswerte entsprechend an. Wer sich schonmal geärgert hat, dass die Szenerie so dunkel ist, dass man kaum etwas erkennen kann, profitiert von der Technologie, auch überbelichtete Bilder gehören der Vergangenheit an.

Der LG OLED B2 ist einer der besten Smart-TVs

Das Magazin hifi.de zählt den LG OLED55B26LA sogar zu den besten Fernsehern, was die Bedienung und die Smart-TV-Ausstattung anbelangt. Die Fernbedienung könnte etwas hochwertiger verarbeitet sein, doch mit der Leistung der Magic Remote können nur wenige mithalten. Neben den Tasten kann über Scrollrad, Cursor, Bewegungssteuerung und eine Spracheingabe bedient werden. Die gängigen Sprachassistenten von Google und Amazon werden unterstützt. Für schnellere Eingaben eurer Lieblingsfunktionen, könnt ihr die Ziffern 1 bis 8 sogar selber programmieren.

Das Smart-TV-System webOS 22 bietet viele individuelle Einstellungen und eine bessere App-Sortierung. Jedes Haushaltsmitglied kann sein eigenes LG-Konto erstellen und so die persönlichen Vorlieben abspeichern. Ein weiteres Highlight ist auch der Magic Explorer. Hiermit öffnet ihr noch während ihr fernseht ein Bildschirm-Menü, wodurch ihr nicht nur zusätzliche Informationen, sondern auch ähnliche Programmvorschläge erhaltet.

Wer Kinder hat, wird sich über die praktische Familieneinstellung freuen, gerade wenn die Kids mal alleine zu Hause sind. Hier können Eltern die Bildschirmzeit und die maximal Lautstärke begrenzen.

LG OLED ein TV-Allrounder auch für Gamer:innen

Für Gamer gibt es zwei 2.1 HDMI-Anschlüsse und dank des 100-Hertz-Displays und der Tru-Motion-Funktion werden auch schnelle Bewegungen scharf dargestellt. Der Modus Spiele-Optimierer minimiert die Eingabeverzögerung auf unglaubliche 13 Millisekunden und sorgt beim Zocken automatisch für satte Farben.



