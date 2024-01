LG OLED-TV mit 83 Zoll jetzt über 50 Prozent reduziert: Holt euch diesen Riesen-Fernseher günstig ins Heimkino

Dieser riesige OLED-TV von LG bringt euch echten Kino-Flair nach Hause und ist jetzt gerade günstig im Angebot bei MediaMarkt zu haben.

OLED-Fernseher gehören derzeit in Sachen Bildqualität zu dem Besten, was man am Markt kaufen kann. Toppen kann man das Ganze nur noch über eine größere Bildschirmdiagonale und hier kommt der aktuell günstige LG OLED83C31LA aus der aktuellen evo-Reihe des Herstellers ins Spiel.

Dieser ist bei MediaMarkt im Angebot aktuell um satte 51 Prozent reduziert *, im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung (UVP). Wer sich kostenlos und unverbindlich bei myMediaMarkt registriert *, kann sogar nochmal über 500 Euro sparen. Viel günstiger gab es den Riesen-Fernseher laut Preisvergleichsseiten bisher noch nicht und es ist damit auch das derzeit günstigste OLED-Modell dieser Größe.

Das bietet der LG OLED C3 mit 83 Zoll



Der riesige Bildschirm des LG C3 kommt mit seinen 83 Zoll auf eine Diagonale von über 2 Metern und stellt dank des OLED-Panels Farben, Kontraste und Schwarzwerte hervorragend in 4K/UHD-Auflösung dar. Mit dabei sind auch eine schnelle Bildwiederholfrequenz von 120 Hertz für ein flüssiges Bild und die wichtigsten HDR-Formate, darunter Dolby Vision. Nur HDR10+ fehlt leider.

Dank WebOS-23-Betriebssystem sind auch zahlreiche Smart-TV-Features mit an Bord: Angefangen bei verschiedenen Streaming-Diensten und diversen Apps gibt es auch Sprachsteuerung mit Amazon Alexa oder Google Assistant bis hin zu einer USB-Aufnahmefunktion für das Fernsehprogramm. Für ordentlichen Sound sorgt derweil ein 2.2-Lautsprechersystem mit 40 Watt und breitem Codec-Supprt.



Auch Gaming-Fans kommen auf ihre Kosten: Über vier HDMI 2.1-Anschlüsse werden auch hohe Bildraten in 4K bei den aktuellen Konsolen oder dem PC unterstützt, während es auch weitere wichtige Features, wie ALLM (Auto Low Latency Mode) und VRR (Variable Refresh Rate) sowie AMD FreeSync und Nvidia G-Sync gibt. Weitere Details zur Ausstattung findet ihr auch bei MediaMarkt .*

LG OLED C3 mit Top-Wertungen in Rezensionen und Test

Im Online-Shop von MediaMarkt hat der riesige Fernseher mit 83 Zoll in sechs Bewertungen durchweg 5 von 5 Sternen erhalten und keine Kritik. Ähnlich sieht es auch im Test der englischsprachigen Fachseite Rtings aus. Dort gab es mit einer Wertung von 9 von 10 Punkten kaum Klagen: "Der LG C3 ist ein erstaunlicher Fernseher, der auch die anspruchsvollsten Käufer zufrieden stellen wird."



Gelobt werden ein nahezu unendliches Kontrastverhältnis für perfekte Schwarztöne, ein "" Umgang mit Reflexionen und dass das Bild auch im Weitwinkelbereich präzise bleibt. Zudem gebe es eine sehr gute Spitzenhelligkeit in HDR und SDR. Einziger Nachteil: Der ABL-Mechanismus (Automatic Brightness Limiter: Schutzmechanismus für Pixel gegen Überhitzung) könne bei großen Helligkeitsbereichen störend wirken.



