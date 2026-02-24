Sie ist das Gesicht eines Mega-Netflix-Hits: Jetzt soll sie mit Audrey Hepburn eine der ikonischsten Schauspielerinnen der Hollywood-Geschichte verkörpern

Audrey Hepburn war eine echte Schauspiellegende, vielleicht die beste Schauspielerin aller Zeiten. Bald wird sie von einer anderen Darstellerin verkörpert.

Nur wenige Netflix-Serien schaffen, was Emily in Paris vergönnt ist: Der riesige Erfolg geht bald in seine sechste Staffel. Das verdankt die Serie unter anderem Hauptdarstellerin Lilly Collins, die demnächst als Audrey Hepburn zu sehen sein wird.

Netflix-Star Lilly Collins verkörpert Audrey Hepburn in Film über Frühstück bei Tiffany

Lange vor Frances McDormand, Meryl Streep, Tilda Swinton, Emma Stone oder Jodie Foster hat Audrey Hepburn die Herzen aller Filmfans erobert. Doch damit nicht genug, die Frau war gleichzeitig auch Muse für Modedesigner und ganz allgemein einfach eine ultra-einflussreiche Kultur-Ikone.

Wer in ihre Fußstapfen tritt, steht vor einer Mammutaufgabe und wird unweigerlich mit der schauspielerischen Finesse und Eleganz dieser Grande Dame Hollywoods verglichen. All das steht jetzt Lilly Collins bevor, wie The Hollywood Reporter berichtet.

Dabei geht es um ein ganz spezielles Filmprojekt, das sich in erster Linie gar nicht so sehr um Audrey Hepburn, sondern vielmehr um einen ihrer bekanntesten, erfolgreichsten und einflussreichsten Filme dreht: Frühstück bei Tiffany.

Genauer gesagt arbeitet Alena Smith (Dickinson) an einem Drehbuch für die Verfilmung eines Buchs von Sam Wasson. Es heißt 5 A.M.: Audrey Hepburn, Breakfast at Tiffany’s and the Dawn of the Modern Woman und stellt eine Art umfangreiches Making-of zu dem wohl berühmtesten aller Audrey Hepburn-Filme dar.



Die Emily in Paris-Darstellerin Lilly Collins (übrigens die Tochter des Musikers Phil Collins) freut sich auf Instagram , die frohe Kunde endlich verbreiten zu können. Ihrem Beitrag mit knapp 600.000 Likes zufolge stecken bereits zehn lange Jahre der Vorbereitung in diesem Filmprojekt. Als lebenslange Bewundererin von Audrey Hepburn fühle sie sich mehr als nur geehrt.

Wann kommt Emily in Paris Staffel 6?



Wann das Frühstück bei Tiffany-Making-of erscheint, wurde noch nicht bekannt gegeben und es dürfte auch noch ein bisschen dauern. Dasselbe gilt mehr oder weniger auch für den Release von Emily in Paris Staffel 6. Allerdings wurden neue Folgen der Serie stets in überraschend schnellem Tempo produziert, mit etwas Glück erscheinen also vielleicht schon Ende dieses Jahres die nächsten Episoden.