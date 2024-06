Luxus und ganz viel Drama: Eine der größten Reality-Shows kommt nach 18 Jahren endlich nach Deutschland

Das US-Original ist absoluter Kult, jetzt startet RTL+ einen eigenen Versuch in Deutschland: The Real Housewives of Munich begleitet sechs Münchnerinnen bei ihrem Luxusleben.

Das Leben wohlhabender Hausfrauen ist langweilig und ereignislos? Weit gefehlt. Was wirklich hinter der perfekten Glitzerfassade der High Society abgeht, zeigt RTL+ in einer neuen Reality-Show. Das Franchise um die "Real Housewives" ist in den USA bereits ein Riesenerfolg, jetzt startet das erste deutsche Spin-off. Alles, was ihr über The Real Housewives of Munich wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Glamour und Drama in der Münchener Schickeria: Darum geht's in der neuen Reality-Show von RTL+

München ist ein teures Pflaster. Wer sich in der oberbayerischen Metropole Luxus gönnen will, hat besser ein paar Millionen auf dem Konto. Doch wie lebt es sich eigentlich unter Superreichen? In einer neuen Reality-TV-Show von RTL+ wird dieser Frage nachgegangen. Sechs reiche Münchnerinnen lassen sich von der Kamera begleiten und gewähren einen Einblick in die glitzernde Welt der Schickeria.

Wenn euch das Konzept vertraut vorkommt, dann ist das nicht verwunderlich: RTL+ hat die Idee aus den USA übernommen. Dort gibt es mehrere "The Real Housewives of"-Ableger, die sich großer Beliebtheit erfreuen. Besonders The Real Housewives of Beverly Hills kann seit 13 (!) Staffeln mit Drama, Streit und Intrigen begeistern. Melodramatische Szenen wie diese werden seit Jahren in Memes verwurstet:

Diese sechs Frauen versuchen laut RTL ihr Glück bei der deutschen Version: Geschäftsfrau Carina (33), die ehemalige Unternehmensberaterin Lili (38), Immobilienkauffrau Seher (38), Designerin Joana (46), Immobilienexpertin Natalie (37) und Leistungsfacharbeiterin Pegah (31).

Bisher sind die Münchener High-Society-Ladys nicht im Reality-TV aufgetreten. RTL verspricht aber bereits Großes: "Sie alle sind charismatisch, extrovertiert und unterhaltsam – und natürlich EXTREM wohlhabend."

RTL Beim Nachtshoppen lassen es die Frauen richtig krachen.

Ob sie genauso einschlagen wie ihre Kolleginnen aus Beverly Hills, New York und Co., wird sich bald zeigen.

So kannst du The Real Housewives of Munich sehen

Reality-Fans müssen sich nicht mehr lange gedulden. The Real Housewives of Munich läuft ab dem 6. Juli bei RTL+. Pro Woche werden zwei neue Episoden veröffentlicht.