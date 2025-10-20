Mann baut über 100 Raumschiffe aus Star Trek mit Lego nach und Fans flippen aus

Lego ist grandios, um Dinge nachzubauen und der eigenen Kreativität freien Lauf zu lassen. Ein Star Trek-Fan hat genau das getan und eine ganze Sternenflotte zusammengebaut.

Eine ganze Sternenflotte nur aus Lego zu bauen, benötigt viel Hingabe. Diese hat ein User auf Reddit gezeigt, indem er seine Kollektion aus selbstgebauten Raumschiffen vorstellte. Alle Schiffe sind inspiriert von Star Trek, seien es Schiffe wie die Enterprise aus der Sternenflotte oder auch die Vor’Cha-Klasse der Klingonen. Genug Material, um ganze Raumschlachten nachzuspielen.

Lego Star Trek-Bauer teilt seine Idee mit der Welt

In einem beeindruckenden Bild teilte der Reddit User ky-ebricks seine Sammlung von Star Trek-Raumschiffen. Keines der Modelle ist so gekauft, sondern alle sind selbst konstruiert. Als wäre das nicht schon beeindruckend genug, sind die Raumschiffe zueinander sogar maßstabsgetreu.

In einem Reddit-Beitrag hat er ein Bild zusammengestellt, in dem alle Schiffe auf einmal zu sehen sind. Weitere Beiträge von ihm zeigen größere Bilder einzelner Schiffe.

Neben offiziellen Designs aus den verschiedenen Serien hat er außerdem noch Modelle nach Fan-Designs erstellt, sowie eine Nachbildung der Brücke der Enterprise-D aus Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert.

Die Reddit-User zeigen sich gewaltig beeindruckt von ky-ebricks Sammlung. Neben zahlreichen Bekundungen, für solche Schiffe Geld auszugeben, gibt es auch viele User, die sich Bauanleitungen gewünscht haben, um die Schiffe auch selbst zu präsentieren. Zu ihrem Glück möchte ky-ebrick nicht nur seine Werke präsentieren, sondern er teilt auch gerne. Deshalb hat er auf seiner eigenen Website ky-ebricks.com sämtliche Bauanleitungen für seine Schiffe gepostet.

So viel Hingabe und Leidenschaft muss gewürdigt werden und genau das machen die Fans auf Reddit. Vielleicht sollte sogar Lego selbst, die die Lizenz für Star Trek 2025 erworben haben, mal einen Blick in die Anleitungen werfen.