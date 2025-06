Marvel bringt riesiges Monster nach 64 Jahren ins Kino: Neues Fantastic Four-Video enthüllt die Kreatur

Im neuen Fantastic Four-Film wird eine Kreatur auftauchen, die auf dem Cover der allerersten Comic-Ausgabe zu sehen war. Ein neuer Werbeclip zum Marvel-Blockbuster hat sie jetzt schon enthüllt.

Nächsten Monat kommen die Fantastic Four als Superhelden-Team erstmals mit einem neuen Solofilm ins Marvel Cinematic Universe (MCU). Neben dem großen Bösewicht Galactus, der selbst Thanos locker in den Schatten stellt, wird es in dem Marvel-Blockbuster mindestens ein weiteres großes Monster mit einem Realfilm-Debüt zu sehen geben. Die Rede ist von Giganto. Ein neuer Werbespot zu The Fantastic Four: First Steps hat ihn jetzt schon enthüllt.

Neuer Fantastic Four-Werbespot zeigt Giganto mit Hommage an Comic-Cover

Einige Wochen vor dem Kinostart ist jetzt noch ein neuer Pizza-Werbespot zu The Fantastic Four: First Steps erschienen. Darin ist das Monster Giganto zu sehen, das 1961 auf dem Cover der allerersten Fantastic Four-Comicausgabe abgebildet war. Hier seht ihr den Werbeclip:

Laut Comic Book Movie soll der Film von Regisseur Matt Shakman mit einer Abfolge vergangener Schlachten des Superhelden-Teams beginnen. Hier könnte dann auch der frühe Kampf gegen Giganto zu sehen sein, der von dem Superschurken Mole Man als Waffe eingesetzt wird. Die echsenähnliche Kreatur besitzt extrem viel Stärke und kann sich in den Boden eingraben.

Hier seht ihr noch einen Bildvergleich zwischen dem Monster als Live-Action-Version und die Abbildung auf dem Cover der ersten Fantastic Four-Ausgabe:

Wann startet der neue Fantastic Four-Film im Kino?

The Fantastic Four: First Steps läuft in Deutschland ab dem 24. Juli 2025 in den Kinos. In den Hauptrollen sind Pedro Pascal als Reed Richards, Vanessa Kirby als Sue Storm, Joseph Quinn als Johnny Storm und Ebon Moss-Bachrach als Ben Grimm zu sehen. Neben Galactus wird auch der Silver Surfer in Gestalt von Julia Garner auftreten.