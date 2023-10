Dieser 65 Zoll große LG OLED-TV wird euch umhauen und ist jetzt mit Cashback günstig wie nie – und MediaMarkt schenkt euch die MwSt!

Einen der besten OLED-Fernseher von LG könnt ihr euch dank Mehrwertsteuer-Aktion bei MediaMarkt und mit Cashback jetzt zum neuen Tiefstpreis schnappen.

Bei MediaMarkt läuft aktuell bis zum 30. Oktober eine Mehrwertsteuer-Aktion, bei der euch der inkludierte Mehrwertsteuersatz von knapp 16 Prozent erlassen wird. Dadurch ergeben sich zahlreiche Bestpreise auf verschiedene Produkte, besonders, wenn es auch noch Geld für den Kauf vom Hersteller zurückgibt.

So etwa beim hervorragend bewerteten 4K-Smart-TV LG OLED65C37LA, der dank der Aktion aktuell versandkostenfrei über 300 Euro günstiger ist (Abzug erfolgt im Warenkorb) . Das ist laut Preisvergleichsseiten nicht nur der bisher günstigste Preis überhaupt, sondern es gibt von LG bei Registrierung des Kaufs auch nochmal 150 Euro zurück, womit der Preis auf ein historisch absolutes Tief schmilzt.

Jetzt OLED-TV bei MediaMarkt Deal Jetzt zum Angebot

Das bietet der OLED-TV von LG

Auf stattlich großen 65 Zoll (ca. 165 cm) Bildschirmdiagonale bietet das Modell 4K/UHD-Auflösung mit brillanten Farben, Kontrasten und Schwarzwerten dank des OLED-Panels. LGs aktuelle Evo-Technik bietet dabei sogar noch mehr Leuchtkraft als bei älteren Modellen.

Auch gibt es breite HDR-Unterstützung für die Hochkontrastdarstellung und nativ 100/​120 Hertz für flüssige Bewegtbilder. Für die Audioausgabe sorgt ein 2.2-Lautsprechersystem mit insgesamt 40 Watt, wobei der Fernseher auch mit Codecs wie Dolby Digital, Dolby Digital Plus und Dolby Atmos umgehen kann.

Mit an Bord sind auch, wie die gängigsten Streaming-Dienste in Form vonund ein App-Store mit vielen mehr. Außerdem gibt es Sprachsteuerung per Amazon Alexa oder Google Assisstant, Gestensteuerung mit der Fernbedienung und eine USB-Aufnahmefunktion.

Auch Gaming-Fans werden umfangreich bedient und können unter anderem auf ALLM (Auto Low Latency Mode), VRR (Variable Refresh Rate) sowie AMD FreeSync und Nvidia G-Sync zurückgreifen. Dank viermal HDMI 2.1 werden auch die hohen Bildraten von PlayStation 5 und Xbox Series X sowie modernen Spiele-PCs wiedergegeben.

Jetzt zum Angebot: OLED-TV zum Tiefstpreis bei MediaMarkt *

LG OLED-TV mit Top-Testwertung und -Rezensionen



Die englischsprachige Fachseite Techradar.com hat im Test 4,5 von 5 Sternen vergeben und den C3 als "Fernseher mit perfektem Bild für Filme und Spiele" betitelt. Gelobt wurden die hervorragende Gesamtbildqualität, die verbesserte Smart-TV-Schnittstelle und die umfangreichen Gaming-Funktionen. Kritik gab es derweil für die nur durchschnittliche integrierte Audioleistung und denselben Preis wie bei der C2-Serie aus dem Vorjahr.

Ähnlich sieht es in den Rezensionen bei Mediamarkt * aus: Dort wird durchschnittlich mit 4,8 von 5 Sternen bewertet. Auch hier gibt es fast durchweg Lob für das Modell mit Hinblick auf die brillante Bildqualität und sehr gute Ausstattung.

Angesichts des historischen Tiefstpreises im Rahmen der Mehrwertsteuer-Aktion von MediaMarkt handelt es sich also tatsächlich um einen Top-Deal für ein exzellentes Gerät, das die meisten Heimkino-Fans durchweg glücklich machen dürfte.



