Mega-Skandal bei Promis unter Palmen: Diese Konsequenzen blühen Chico in Folge 6

Lotto-Millionär Chico hatte bei Promis unter Palmen bereits eine Verwarnung kassiert. Jetzt hat er den Bogen überspannt und wird aus der Sendung entfernt.

Die Reality-Show Promis unter Palmen macht ihrem Skandal-Image alle Ehre. Es gibt nicht nur jede Menge Drama und Intrigen. Jetzt wurde der erste Promi von der Produktion unfreiwillig aus der Sendung entfernt. Was genau vorgefallen ist, erfahrt ihr hier.

Promis unter Palmen: Chico bekommt eine Verwarnung

Bereits in Folge 2 und 3 sorgte Lotto-Millionär Chico für Aufregung. An einem ausgelassenen Abend gab er Mitstreiterin Kim Virginia mit der flachen Hand einen Klaps auf die Wange. "Hast du mir gerade auf die Schnauze gehauen?", fragte diese dramatisch und forderte bei der Produktion einen sofortigen Rauswurf des Millionärs.

Tatsächlich sei die Situation von einer Anwältin geprüft worden, wie ein Produktionsmitarbeiter den Stars am nächsten Morgen mitteilte. Laut ihr sei "kein zivil- noch strafrechtliche relevantes Verhalten" erkennbar. Es sei ein unerwünschtes Verhalten, jedoch liege kein Tatbestand vor, der rechtliche Schritte nach sich ziehen würde. Somit blieb Chico der Gruppe noch erhalten. Das sollte sich aber nur wenige Folgen später ändern…

Die Produktion greift durch: Chico muss Koffer packen

In Folge 6 hieß es für Chico dann: Koffer packen. Doch was war vorgefallen? Die Stars mussten ein Teamkapitän-Spiel spielen, in dem sie sich wie immer in ulkige Kostüme schmeißen mussten. Diesmal waren es rote Krabben-Kostüme, die besonders körperbetont waren. Diese Tatsache nutze Lisha aus, um sich mit Chico anzulegen und ihn aufs Übelste zu provozieren. Immer wieder machte sie sich darüber lustig, wie klein Chicos bestes Stück in dem Outfit wirkte. Die beiden Promis konnten sich von Anfang an nicht leiden und machten daraus auch kein Geheimnis. "Ich weiß, dass du lieber gegen Frauen kämpfst als gegen Männer. Ich kämpfe gegen einen Mann, du gegen eine Frau, weil du so einen kleinen P***el hast, wie wir in deinem Kostüm gesehen haben", wettert Lisha.

Chico kann sich diese Provokation natürlich nicht gefallen lassen und schießt zurück – und überschreitet dabei eine Grenze. Seine Aussagen werden zurecht für die Zuschauer:innen zensiert, aber man kann sich ausmalen, was er von sich gibt. Er droht Lisha in seiner Wut sexualisierte Gewalt an. Seine Aussagen schocken nicht nur die anwesenden Promis, auch die Produktion muss eingreifen. Sie können Chicos Verhalten nicht weiter tolerieren und befördern ihn umgehend aus der Show.

Auch Lisha bekommt für ihre Aussagen Konsequenzen: Der Reality-Star erhält eine Verwarnung.