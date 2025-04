Mehr Sound für 100 Euro werdet ihr nicht finden: Beliebte Bluetooth-Box für draußen im Top-Angebot

Euch fehlt noch ein Bluetooth-Lautsprecher für den Sommer? Dann seht euch meine Empfehlung für unter 100 Euro an. Der soundcore Motion Boom Plus ist tragbar, extrem robust und klingt richtig stark für seinen Preis.

Endlich Frühling: Die Temperaturen klettern unaufhörlich, Zeit für Grillsessions, Gartenpartys, Festivals oder ein gemütliches Picknick im Park. Wollt ihr im Freien für musikalische Untermalung sorgen, muss ein Bluetooth-Lautsprecher her. Doch wo anfangen, bei den ganzen Angeboten?



Ich würde mich erstmal auf ein Budget festlegen. Sollen es nicht mehr als 100 Euro werden, dann empfehle ich den soundcore Motion Boom Plus *, der gerade bei Amazon im Angebot ist.

Bluetooth-Box von soundcore im Angebot Deal Zu Amazon

Musik bei jedem Wetter: soundcore Motion Boom Plus

Der soundcore Motion Boom Plus schafft. Mit 2,3 kg, einem stabilen Tragegriff und sogar einem Schultergurt ist der Bluetooth-Lautsprecher sehr gut tragbar.

Dazukommt die IP67-Zertifizierung, dank der ihr sicher sein könnt, dass die Box nicht nur Staub, Regen oder Dreck standhält, sondern zur Not auch mal ein kurzes Bad im Pool

Klangtechnisch liefert der Motion Boom Plus mächtig ab. Zwei Woofer und zwei Hochtöner sorgen für 80 Watt Gesamtleistung – mehr als genug für eine mittelgroße Gartenparty. Besonders stark: Der Bass bleibt dank BassUp-Technologie auch draußen druckvoll und kontrolliert, ohne dass Stimmen oder Höhen untergehen. Und wenn ihr wie ich audiophile Ansprüche habt, könnt ihr den Klang per Equalizer in der App weiter verfeinern.



Power für den ganzen Tag

Auch beim Akku braucht ihr euch keine Gedanken zu machen. Bis zu 20 Stunden Musik – sind je nach Lautstärke möglich. Gleichzeitig könnt ihr den Lautsprecher als Powerbank nutzen, um unterwegs euer Smartphone zu laden. So eignet sich die Box auch für Festivals oder lange Ausflüge.

Auch bei den Anschlüssen lässt sich Soundcore nicht lumpen: Neben Bluetooth 5.3 gibt es USB-C zum Laden, einen klassischen 3,5-mm-Klinkenanschluss und sogar einen USB-A-Port.





Alternativen für etwas mehr Budget

Für unter 100 Euro werdet ihr kaum was Besseres finden. Sollte euer Budget etwas mehr hergeben, ist der Nachfolger soundcore Boom 2 Plus * durchaus empfehlenswert, vor allem wenn er im Angebot ist. Auch der Teufel Rockster Cross * bietet für seinen aktuellen Preis richtig viel Spaß

Beide bekommt ihr für unter 200 Euro und beide sind wie der Motion Boom Plus tragbar, robust und ziemlich laut. Guten Klang haben alle drei – falls ihr euch nicht entscheiden könnt, dann bestellt doch euren Favoriten und hört einmal Probe.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.