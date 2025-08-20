Hollywood liebt diese deutsche Unterführung: Sie war in den letzten 15 Jahren in Avengers, Hunger Games und vielen mehr zu sehen

Sie war schon Schauplatz zahlreicher Hollywood-Blockbuster: Wir verraten euch, in welchen Blockbuster-Filmen ihr dieselbe deutsche Unterführung gesehen habt, ohne es zu wissen.

Die Messedamm-Unterführung in Berlin ist eine berühmte Film-Location und verdient ganz besondere Betrachtung. Der Tunnel, der unter einer Kreuzung im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf liegt, hilft Fußgänger:innen, die breiten Straßen zu unterqueren. Seit mehreren Jahren bietet sie allerdings einen sehr unschönen Anblick – doch einst hatten die orangen Gänge eine florierende Filmkarriere.

Diese Hollywood-Stars drehten zuerst in der Berliner Messedamm-Unterführung

Die orangefarbenen Kacheln und die hohen Säulen sind unverkennbar, wenn man sie erst einmal gesehen hat. Ihren ersten großen Hollywood-Auftritt hatte die Messedamm-Unterführung 2004 im Thriller Die Bourne Verschwörung, wo sie noch relativ unauffällig den Moskauer Flughafen verkörpert hat.

Wenige Jahre später war sie dann im Action-Geheimtipp Wer ist Hanna? mit Eric Bana der Schauplatz eines heftigen Kampfs zwischen Banas Erik Heller und vier CIA-Agenten. Das Skript wurde laut Berichten im Guardian extra angepasst, um die Unterführung einbinden zu können.

Die Berliner Unterführung als Schauplatz der Avengers und Hunger Games

Was dann folgte, war eine echte Bilderbuch-Karriere. Für den letzten Teil der Hunger Games-Reihe, Die Tribute von Panem - Mockingjay Teil 2, wurde die Messedamm-Unterführung zum Rückzugsort für die Rebellen an der Seite von Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence).

Einige dramatische Szenen des abenteuerlichen Sci-Fi-Blockbusters spielen sich vor den ikonischen orangen Kacheln ab.

Nur ein Jahr darauf gab es dann hohen Superhelden-Besuch. In The First Avenger: Civil War gibt es eine wilde Verfolgungsjagd zwischen Black Panther (Chadwick Boseman), Bucky (Sebastian Stan), dem Falcon (Anthony Mackie) und Captain America höchstpersönlich (Chris Evans): Diese führt sie direkt durch die Tunnel der Messedamm Unterführung, die Budapest darstellen sollen.

Der überirdische Teil der Unterführung, wo die Superhelden schließlich verhaftet werden, diente im Jahr darauf als abruptes Ende einer Auto-Verfolgungsjagd im Action-Kracher Atomic Blonde. Charlize Theron und James McAvoy waren dafür persönlich vor Ort.

Das Schicksal der Messedamm-Unterführung

Wie viele Hollywood-Karrieren endet auch die der Messedamm-Unterführung wenig glorreich. Der Berliner Location-Manager Markus Bensch prophezeite es bereits 2017 in einem Interview mit dem Guardian :

Orte wie diese erleben eine Phase der Hochkonjunktur, und dann wird dort vier oder fünf Jahre lang niemand mehr drehen. [...] Manche Orte sind einfach in Mode und werden dann links liegen gelassen, bis die Branche beschließt, wieder dorthin zu gehen.

Die Stadt startete offizielle Aufrufe für Konzepte der Wiederbelebung. Auf der Webseite Entwicklungsstadt , die die Unterführung als "unwirtliche[n] Ort, den man nur durchquert, wenn man keine anderen Optionen hat" beschreibt, werden Ideen zu öffentlichen Sportanlagen oder Kulturveranstaltungen diskutiert.

Als Film-Location hat die Unterführung ihren Zauber vorübergehend eingebüßt: Doch ihr Andenken lebt in zahlreichen Hollywood-Produktionen weiter und erinnert an eine Unterführungs-Karriere, die ihresgleichen sucht.