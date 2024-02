Heute im TV: Absoluter Action-Geheimtipp, in dem ein Mädchen zur Profikillerin wird

Richtig starke Action, die sich um eine extrem junge Profikillerin dreht, könnt ihr euch heute Abend im TV ansehen. Der Geheimtipp ist auch noch sehr gut besetzt.

Die meisten Profikiller in Filmen sind männlich und tendenziell etwas älter. Nicht so in diesem Fall: In Wer ist Hanna? bekommen wir es mit einem sehr jungen Mädchen zu tun, das zur Profikillerin ausgebildet wurde und ihr Können jetzt unter Beweis stellen muss. Der Film kommt heute im TV, verpasst ihn nicht.

Heute im TV: Worum geht's in Wer ist Hanna?

Hanna (Saoirse Ronan) lebt allein mit ihrem Vater (Eric Bana) und von der Öffentlichkeit abgeschirmt im nördlichen Wald von Finnland. Ihr Vater bildet das junge Mädchen zu einer absoluten Killermaschine aus. Sie spricht unzählige Sprachen und kennt noch mehr Möglichkeiten, Menschen zu töten.

Jetzt muss die Profikillerin ihre erste richtige Mission antreten, aber das gestaltet sich natürlich nicht so einfach. Unterwegs lernt sie nicht nur erstmals andere Menschen kennen und muss sich mit der echten Welt auseinandersetzen. Nein, ihr trachten auch diverse Geheimagenten nach dem Leben und Hanna erfährt völlig neue Dinge über sich selbst.

Sony Pictures Hanna lernt nicht nur, wie man Menschen tötet, sondern auch wie man Tiere umbringt.

Wer ist Hanna? – Ein echter Action-Geheimtipp, der auf mehreren Ebenen begeistert

Zum einen wären da natürlich die eindrücklichen Bilder, die derAbbitte-Regisseur Joe Wright für Wer ist Hanna? auf die Leinwand und Bildschirme zaubert. Egal, ob wir es mit eisigen Wäldern, Wüstenlandschaften oder Berlins U-Bahnhaltestellen und alten Vergnügungsparks zu tun bekommen: Die dynamisch inszenierte Action sieht immer fantastisch aus.

Dann gibt es noch den Cast, allen voran die junge Saoirse Ronan macht ihre Sache ganz hervorragend (ihr kennt sie vielleicht aus den ebenfalls ganz fantastischen Filmen Lady Bird oder Little Women). Auch die überraschend ruhigen Momente in Wer ist Hanna? wie das Date wissen zu begeistern. Last, but not least, überzeugt der sehr spezielle Soundtrack von The Chemical Brothers.



TV oder Stream: Wann und wo kommt Wer ist Hanna?

Wer ist Hanna? kommt am heutigen 11. Februar 2024 um 20:15 Uhr auf RTL 2. Der Sender wiederholt den Film in derselben Nacht um 1:00 Uhr noch einmal.

Aber ihr könnt Wer ist Hanna? auch online streamen: Bei Netflix ist der Streifen im Abo enthalten, ansonsten gibt es ihn noch bei Amazon, Apple TV, Google Play, Maxdome und Magenta TV zum Leihen oder Kaufen.



*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.