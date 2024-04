Mini-Beamer mit 6 Meter Bild für 84,99 Euro: Holt euch gigantische 250 Zoll Heimkino im Taschenformat

Kino-Feeling zu Hause für unter 100 Euro? Dieser Mini-Beamer im Amazon-Angebot macht's möglich. Mit einer Bilddiagonale von bis zu 6 Metern überschattet er fast jeden Fernseher und ist dabei so klein, dass ihr ihn spielend leicht transportieren könnt.

Bis zum 7. April bekommt ihr den Giaomar C11 Mini-Beamer für nur 84,99 Euro, wenn ihr den 15-Euro-Coupon auf der Amazon-Produktseite aktiviert. Wir zeigen euch, was der kleine Kraftzwerg alles kann.

Budget-Beamer bei Amazon: Was ihr für unter 100 Euro bekommt

Natürlich solltet ihr für diesen Preis keine 4K-Auflösung mit HDR erwarten, denn dafür müsst ihr mehrere Hundert oder sogar jenseits der 1.000 Euro ausgeben. Dafür ist der Giaomar klein und leicht, passt in jede Tasche und kann so überallhin mitgenommen werden.

Auch technisch macht er keine schlechte Figur. Er wirft das Bild mit einer nativen Auflösung von 720p an die Wand, kann aber auch Full HD-Signale verarbeiten. Mit 9.000 Lumen ist er für so ein kleines Gerät auch ordentlich hell, in sehr hellen Räumen geht ihm dann aber doch die Leuchtkraft aus. Da kommt es ganz auf euren Anwendungsfall an. Fürs Public Viewing der Fußball EM-Spiele empfehlen wir daher einen lichtstarken Beamer, wie den Optoma HD28e *, der mit 3.800 ANSI Lumen um ein Vielfaches heller ist.

Bis zu 250 Zoll (ca. 6 Meter) sind bei der Bilddiagonale möglich. Der Hersteller empfiehlt für ein optimales Ergebnis allerdings nur 120 Zoll, was aber immer noch deutlich mehr ist, als bei so gut wie jedem Fernseher.

Besonders praktisch sind die integrierten WiFi- und Bluetoothverbindungen. Per WiFi könnt ihr eure Filme und Serien direkt über euer Smartphone an den Beamer übertragen und über Bluetooth schließt ihr eine Soundbar oder einen Bluetooth-Lautsprecher an. Ersteres funktioniert leider nicht mit Streaming-Diensten wie Netflix aufgrund von Kopierschutzmaßnahmen

Wollt ihr also auf eurem neuen Mini-Beamer Streaming-Hits wie Shogun oder 3 Body Problem schauen, dann muss eine andere Lösung her: Ihr könnt ganz einfach einen Streaming-Stick, wie den Amazon Fire TV Stick 4K *, anschließen und schon wird aus eurem Projektor ein Smart-TV.

Bei den Amazon-Kund:innen kommt der Beamer übrigens richtig gut an. 4,8 von 5 Sternen gibt es für den Mini-Beamer bei mehreren Hundert Bewertungen. Besonders beeindruckt zeigt man sich von der starken Preis-Leistung und der handlichen Bauweise.

