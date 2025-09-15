Mit diesem neuen Platz 1 bei Netflix hat wirklich niemand gerechnet: Sie stößt Charlie Sheen nach nur 3 Tagen vom Thron

Gerade einmal drei Tage lang konnte sich aka Charie Sheen auf Platz 1 der Netflix-Charts halten, da wurde die Doku schon von einer Liebeskomödie überholt, die wohl niemand auf dem Schirm hatte.

Die Netflix-Charts sorgen erneut für Überraschungen, denn die romantische Komödie The Wrong Paris landet direkt auf Platz 1 und überholt damit die ungeschönte Charlie-Sheen-Doku. Doch bei näherer Betrachtung ist der Erfolg von The Wrong Paris gar nicht so ungewöhnlich, immerhin spielt der Film innerhalb der beliebten Reality-TV-Welt.

Netflix-Komödie nimmt The Bachelor aufs Korn und erobert Charts

Netflix selbst hat das Potenzial der Dating-Formate für sich entdeckt, die auch immer wieder in den Charts landen. Das Aushängeschild Love Is Blind wurde bereits in zahlreiche Länder exportiert und hat sogar einige Ehen mit Nachwuchs hervorgebracht. The Wrong Paris erinnert allerdings an das Urgestein des Reality-Datings, The Bachelor, und macht daraus eine lustige Liebeskomödie, die einen Blick hinter die TV-Kulissen gewährt.

Für die Künstlerin Dawn (Miranda Cosgrove) ist ein langgehegter Traum zum Greifen nah, denn sie wurde an der Kunsthochschule in Paris angenommen, kann sich den Flug dahin aber nicht leisten. Da kommt die Dating-Show The Honeypot wie gerufen, denn die soll in der Stadt der Liebe gedreht werden.

Dawn wird zwar angenommen, findet sich aber statt in Europa im texanischen Paris wieder. Noch dazu muss sie sich in der Show mit den Mitkandidatinnen und dem Bachelor Trey (Pierson Fode) herumschlagen. Der bringt Dawns Pläne, schnellstmöglich aus der Show auszuscheiden, ordentlich durcheinander.

So sieht die Top-10 der Netflix-Charts aktuell aus:

Während The Wrong Texas einen humorvollen Blick hinter die Kulissen von Dating-Formaten wirft, beleuchtet die Dokumentation aka Charlie Sheen nicht nur das Leben des Schauspielers, sondern auch die Maschinerie Hollywoods. Der Zweiteiler ist aktuell auf Platz 2 der Charts.