Mit Mega-Star Elyas M. Barek: Das machen die Türkisch für Anfänger-Stars heute

Die chaotische Patchwork-Familie aus Türkisch für Anfänger ist absoluter Kult. Fast 20 Jahre später stellen wir die Frage: Was wurde aus den Darsteller:innen der Serie?

Lange ist's her: Die ARD-Vorabendserie Türkisch für Anfänger flimmerte von 2006 bis 2008 über die Bildschirme und begeisterte Millionen. Die Show nahm Multi-Kulti-Klischees auf die Schippe und wurde damit schlagartig zum Kult-Klassiker. Fast zwanzig Jahre sind seit der Erstausstrahlung vergangen. Was ist eigentlich aus den Schauspieler*innen der Serie geworden? Wir haben nachgeforscht.



Das machen die Türkisch-für-Anfänger-Stars heute

Josefine Preuß – die freche Teenagerin

Josefine Preuß (38) ist nicht mal 40 Jahre alt und kann bereits auf 25 Jahre im Film- und TV-Geschäft zurückblicken. Die Schauspielerin mit den unverkennbar roten Haaren war ab 2000 bei der Erfolgsshow Schloss Einstein zu sehen und wurde so vor allem einem jungen Publikum bekannt. Nach und nach sicherte sie sich weitere Rollen, ehe sie bei Türkisch für Anfänger als 16-jährige Lena Schneider durchstartete. Seitdem zählt Preuß zu den bekanntesten deutschen Schauspielerinnen und wirkte bereits in dutzenden Produktionen mit. Über ihr Privatleben verrät die Darstellerin nichts; ob sie vergeben ist, ist nicht bekannt.

Anna Stieblich - die verrückte Mama

Anna Stieblich (59) spielte die Rolle von Dr. Doris Schneider-Öztürk, die als chaotische Psychologin ihre Tochter Lena in den Wahnsinn trieb. Vor Türkisch für Anfänger wirkte die gebürtige Bremerin schon in zahlreichen Fernsehproduktionen mit, unter anderem in Krimiserien wie Polizeiruf 110 und Tatort. Bis heute ist sie als Serien-Schauspielerin aktiv und tritt immer wieder auf Theaterbühnen in ganz Deutschland auf. Ihr Ehemann ist ebenfalls im Filmbusiness tätig: Regisseur Didi Danquart hat beispielsweise mehrere Tatort-Folgen inszeniert.

Elyas M'Barek – der Macho mit dem weichen Kern

Inzwischen ist Elyas M'Barek (42) nicht mehr aus der Medienwelt wegzudenken, doch vor Türkisch für Anfänger kannte ihn niemand. Als Nachwuchs-Macho Cem, der anfangs sichtliche Schwierigkeiten hat, sich an seine Stieffamilie zu gewöhnen, eroberte er die Herzen der Zusehenden. Danach geht es für M'Barek steil bergauf: Er bleibt der Schauspielerei treu und kann sich als Filmstar etablieren. Mit Fack ju Göhte landete er einen Überraschungserfolg. Seit 2022 ist er mit der US-Schauspielerin Jessica Riso (Blue Bloods) zusammen und lebt in New York.

Adnan Maral – Familienvater und Polizist

Adnan Maral (56) verkörperte in der Serie die Rolle des Kriminalkommissars Metin Öztürk. Als Witwer verliebt er sich in die Psychologin Doris und gründet mit ihr eine deutsch-türkische Patchwork-Familie. Maral ist bis heute als Schauspieler aktiv und wirkte in unzähligen TV-Serien mit. Unter anderem war er bei verschiedenen Tatort-Folgen zu sehen. Privat läuft es blendend für den Schauspieler: Er ist mit Schauspielerin Franziska Maral (46) liiert und hat drei Kinder mit ihr.

Pegah Ferydoni – die immergute Seele

Pegah Ferydoni (41) spielte die Rolle von Cems Schwester Yağmur. In der Serie ist sie eine gläubige Muslima, die sehr mit den alten Traditionen verbunden ist, sich aber später in Cems Kumpel Costa verliebt. Ferydoni feierte bei der ARD-Serie ihren Durchbruch und ist der Schauspielerei bis heute treu geblieben. Die gebürtige Iranerin ist richtig dick im Geschäft: Sie war in zahlreichen TV-Produktionen zu sehen und drehte zuletzt sogar internationale Serienprojekte wie A Murder at the End of the World. Über das Privatleben der erfolgreichen Darstellerin ist nicht viel bekannt. Sie ist mit dem Schauspieler Florian Anderer (43) verheiratet und ist Mutter eines Kindes, dessen Vater sie allerdings geheim hält.

Arnel Tači – der heimliche Liebling

Arnel Taci (38) sammelte schon seit Anfang der 2000er-Jahre Erfahrungen im Schauspiel-Business (u. a. Paule und Julia), doch bei Türkisch für Anfänger gelang ihm der Durchbruch. Er übernahm die Rolle des stotternden Griechen Costa Papavassilou, den besten Freund von Cem. Seine Rolle verlangte ihm einiges ab, Fans feierten ihn jedoch für die mutige Performance. Schnell wurde Costa zum heimlichen Fan-Liebling und blieb der Serie bis zum Ende erhalten. Der gebürtige Bosnier schauspielert noch immer und hat im Laufe der Jahre in zahlreichen Film- und TV-Produktionen mitgewirkt. Über sein Privatleben ist allerdings nur wenig bekannt.

Wie kann ich Türkisch für Anfänger schauen?

Falls ihr Lust bekommen habt, die Kult-Serie noch einmal zu sehen, dann habt ihr gleich bei mehreren Streamingdiensten die Chance: Alle Folgen können bei Netflix und Amazon Prime gestreamt werden.

