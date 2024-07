Mit nur 39 Jahren: Berlin – Tag & Nacht-Star Falko Ochsenknecht ist tot

Es ist traurige Gewissheit: Falko Ochsenknecht ist verstorben. Der Serien-Star wurde durch seine Rolle als Ole Peters in der beliebten Vorabendserie Berlin – Tag & Nacht bekannt. Nun müssen seine Fans Abschied von ihm nehmen.

Die ganze BTN-Welt steht unter Schock. Nach anfänglichen Gerüchten und Spekulationen gibt es für die Fans die traurige Gewissheit, dass Falko Ochsenknecht gestorben ist. Das bestätigt unter anderem der beste Freund des Schauspielers gegenüber RTL und veröffentlicht zugleich Falkos Todesursache:

Freitag habe ich noch mit ihm gesprochen, Samstag und Sonntag dann nix mehr gehört. Montag habe ich ihm bei WhatsApp geschrieben, die Nachricht hatte aber nur einen Haken, was untypisch für ihn ist, da er dauernd bei TikTok unterwegs gewesen ist. Er ist an Herzversagen gestorben.

Andre R. führt im Gespräch weiter aus, dass sein Freund von einer Reinigungskraft und der Polizei am Montag in seiner Wohnung in Berlin leblos aufgefunden wurde. Der Serien-Star wurde gerade einmal 39 Jahre alt. Von 2011 bis 2022 war Falko bei Berlin - Tag und Nacht als Ole ohne Kohle zu sehen, der als Schlagersänger durchstarten wollte.

Auch Falkos Kollegen und der Sender nehmen rührend Abschied von dem Darsteller

Im Netz kondolieren Falkos Soap-Kollegen dem Verstorbenen. „Ich kann das alles nicht mehr! Es tut einfach nur weh“, schreibt Köln 50667-Darsteller Denny Liedtke unter den Instagram-Beitrag bei RTLZWEI. Wie überraschend die Nachricht über Falkos Tod kommt, wird deutlich. Auch der Sender versucht, diesen zu verarbeiten.

Wir sind geschockt und fassungslos über den Tod unseres geschätzten Kollegen Falko Ochsenknecht. Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei seiner Familie und seinen Freunden. Falko, du wirst immer in unseren Herzen sein.

Erst 2023 starb sein BTN-Spielpartner und Freund Alfio De Benedictis

Erst im Dezember war der BTN-Star Alfio De Benedictis verstorben. Er verkörperte jahrelang die Rolle des Fabrizio bei Berlin – Tag & Nacht und war nicht nur vor, sondern auch hinter der Kamera mit Falko befreundet. Der nun Verstorbene postete damals eine Schwarz-Weiß-Aufnahme von sich und seinem Kumpel auf Instagram. Nun kondolieren Fans unter diesem Posting: „Jetzt seid ihr wieder im Himmel vereint. Rest in Peace, ich verstehe die Welt nicht mehr.“