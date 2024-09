Mit Warm-Up-Show: The Voice of Germany hat einen Starttermin

The Voice of Germany geht wieder los – mit neuen Coaches und einer Vorab-Show, die Einblicke hinter die Kulissen gibt. Alle Infos zur Staffel 14 findet ihr hier.

Seit fast 13 Jahren zählt The Voice of Germany zu einer der beliebtesten Castingsendungen in Deutschland und ist aus dem TV nicht mehr wegzudenken. Auch in Staffel 14 der Gesangsshow können Sänger und Sängerinnen erneut ihr Talent unter Beweis stellen und gelangen mit etwas Glück in eines der Teams der vier Coaches. Noch vor Ausstrahlung bekommen Fans jetzt einen besonderen Einblick hinter die Kulissen.

Neue The Voice of Germany-Coaches: Sie nehmen auf den roten Stühlen Platz

In diesem Jahr werden die Coaches wieder ganz neu gemischt, denn keiner der Coaches aus der vorherigen Staffel kehrt zurück. Die Kaulitz-Brüder Bill und Tom, Ronan Keating, Shirin David und Giovanni Zarella müssen ihre Plätze für neue beziehungsweise altbekannte Gesichter freimachen. In der 14. Staffel werden Mark Forster, Yvonne Catterfeld und Samu Haber in die Rolle der Coaches schlüpfen. Für keinen der Musiker:innen ist es eine Premiere. Alle nahmen mindestens schon ein Mal an der Show teil, um die Gesangstalente mit ihrer Expertise zu unterstützen. Auf den roten Stühlen kennen die drei sich bestens aus. Der vierte im Bund ist Singer-Songwriter Kamrad, der zum ersten Mal als Coach dabei sein wird.

Fans aufgepasst: Warm-Up-Show bietet exklusive Einblicke

Bevor die neue Staffel ausgestrahlt wird, gibt es eine Woche im Voraus eine Warm-Up-Show. Diese wird nicht im linearen TV ausgestrahlt, sondern ist nur exklusiv auf dem Streamingdienst Joyn zu sehen. Moderatorin Melissa Khalaj gewährt Einblicke hinter die Kulissen der Show. Dabei spricht sie nicht nur mit den Coaches, sondern trifft auch auf einige Kandidat:innen, wie die Siegerin aus dem vorherigen Jahr Malou Lovis Kreyenkamp. Die reguläre Show wird Melissa Khalaj dann wie immer gemeinsam mit Thore Schölermann moderieren.

The Voice of Germany: Ausstrahlung & Sendetermine

Die Warm-Up-Show wird am 19. September auf Joyn gezeigt. Zur gleichen Zeit ist auf der Plattform dann auch die erste Folge der Blind Auditions zum Streamen abrufbar. Im Fernsehen wird Staffel 14 von The Voice of Germany ab dem 26. September ausgestrahlt. Jeden Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben und jeden Freitag um 20:15 Uhr in Sat.1 wird es jeweils eine neue Folge geben.