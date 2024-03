Monster-Sound und Mega-Akku: Dieser tragbare Bluetooth-Lautsprecher von Teufel war Testsieger bei Stiftung Warentest

In Sachen Sound gibt es an der Rockster Cross von Teufel nichts auszusetzen und auch für den Draußen-Einsatz ist der mobile Lautsprecher perfekt ausgerüstet. Mit dem Gutscheincode bekommt ihr jetzt 25 Prozent Rabatt.

Bei dem Design des Rockster Cross * hat sich Teufel wohl von den beliebten Bauchtaschen inspirieren lassen, die sehen nicht nur stylisch aus, sondern sind auch noch richtig praktisch. Praktisch ist auch der Rockster Cross, denn den könnt ihr dank des Gurtes, ebenso lässig über die Schulter tragen. Damit ist der Bluetooth-Lautsprecher trotz seiner Größe immer noch richtig gut zu transportieren.

Bei Teufel erhaltet ihr bis einschließlich Sonntag, dem 03. März, mit dem Gutscheincode GAME25-92CDCGRF 25 Prozent Rabatt auf die Rockster Cross, was eine Ersparnis von 75 Euro bedeutet.

Rockster Cross ist Testsieger bei Stiftungwarentest

Im Sommer 2020 testete Stiftung Warentest 34 Bluetooth-Lautsprecher, wovon der Rockster Cross den ersten Platz belegte. Auch andere Testseiten haben viel Lob für das robuste Soundsystem übrig. Der Speaker von Teufel lässt sich natürlich genauso gut drinnen aufstellen, doch Design und Innenleben sind auch perfekt auf den Draußen-Einsatz abgestimmt.

Dank der Größe und des noch gut zu schulternden Gewichts von 2,4 kg lässt sich der Speaker überall mithin nehmen. Wer auf Festivals oder beim Beachen Musik hören will, weiß: Eine Box muss auch mal einiges aushalten können und diese Anforderung erfüllt die Rockster Cross, dank des griffigen Gummiüberzugs. Die hält sowohl Stöße und Stürze, als auch verschüttete Getränke oder Regen aus.

Teufel Rockster Cross ist für den Draußen-Einsatz perfekt geeignet

Rockster Cross bietet vollen Sound auch im Draußen-Einsatz

Auch in der wichtigsten Kategorie, dem Sound, überzeugt der Rockster Cross * mit seinen drei Treibern, die auf eine Gesamtleistung von 30 Watt kommen. Mittig sitzt der Tieftöner, der für einen druckvollen Bass sorgt, rechts und links davon erklingen die beiden Hochtöner. Die sind angewinkelt angebracht, sodass ein breites Stereo-Klangbild entsteht, hinzukommen noch die beiden passiven Bassradiatoren auf der Rückseite der Box.

Was ein Outdoor-Lautsprecher natürlich auch können muss, ist guten Sound auf einer freien Fläche abzuliefern, der auch gewisse Distanzen überbrücken kann. Dafür hat Teufel einen extra Outdoor-Modus entwickelt, der die oberen Mitten- und unteren Höhenbereiche anhebt, damit sich der Sound in der Weite nicht so schnell verliert.

Weitere Features des Rockster Cross von Teufel

Wen es nervt auf Partys das Smartphone herumzureichen, damit jeder seine Songs in die Warteschlange packen kann, bekommt mit dem Party-Modus Unterstützung. Hier können nämlich gleich zwei Smartphones gekoppelt werden, von denen abwechselnd die Songs gespielt werden. Wer noch eine Rockster Cross hat, kann diese ebenfalls verbinden, für noch mehr Klangvolumen.

Der Akku besitzt eine gute Leistung von 16 Stunden und der Akkustand wird euch auf dem Gehäuse angezeigt, damit es keine Überraschungen gibt. Ihr könnt den Rockster Cross auch als Power-Bank nutzen und dank des Sprachassistenten noch einfacher steuern.

Auf der Testseite von hifi.de ist nur ein Negativpunkt angegeben und der betrifft den hohen Preis. Der UVP von 350 Euro ist auch nicht gerade günstig, doch da Teufel gerade grundsätzlich 50 Euro Rabatt gibt, kommt ihr zusammen mit dem Gutscheincode auf einen Kaufpreis von 235 Euro, was angesichts der Leistung schon wieder ein gutes Angebot ist.

