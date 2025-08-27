Nach 13 Jahren Wartezeit: Erster Trailer zur Verfilmung eines legendären Horror-Videospiels ist endlich da

Fans der Adaption einer der legendärsten Horror-Videospiele mussten 13 Jahre lang auf erstes Bildmaterial zum dritten Teil der Filme warten. Nun gibt es endlich einen ersten Trailer.

Die 2006 erschienene Videospiel-Adaption des gleichnamigen Horrorklassikers Silent Hill, war eine der ersten Videospielverfilmungen, die von den Fans überwiegend positiv aufgenommen wurde. Nach einer für viele eher enttäuschenden Fortsetzung kehrt nun anlässlich des dritten Teils der Regisseur des Originals, Christophe Gans, wieder zurück auf den Regiestuhl. Jetzt gibt es endlich einen ersten Teaser Trailer.

Seht hier den ersten Trailer zu Return to Silent Hill:

Return to Silent Hill - Teaser Trailer (English) HD

Mit Return to Silent Hill erhoffen sich viele Horrorfans eine dem Original, sowie den Videospielen würdige Fortsetzung. Die Rückkehr von Christophe Gans schürt da bereits viele Hoffnungen. Dabei soll es laut Gans bei Return to Silent Hill weniger um ein Sequel der bisherigen Filme, als um eine Adaption des Spiels Silent Hill 2 handeln.

Jeremy Irvine (Die Frau in Schwarz 2) wird die Rolle des James Sunderland übernehmen, während Hannah Emily Anderson (Jigsaw) Mary verkörpern soll. Laura, eine weitere essenzielle Figur der Handlung, wird von Evie Templeton gespielt. Templeton spielt diese Rolle inzwischen zum zweiten Mal, da sie im Remake des Silent Hill 2-Spiels bereits die Motion-Capture- sowie Synchrondarstellerin von Laura war.

Der Film erzählt die Geschichte von James Sunderland, der sich aufgrund eines mysteriösen Briefes in die Stadt Silent Hill macht, um dort seine verlorene Frau Mary zu suchen. Jedoch scheint die Stadt unter dem Einfluss einer böswilligen Macht zu stehen. Schon bald wird sich James mit furchteinflößenden Kreaturen konfrontiert sehen.

Der kurze Teaser Trailer verrät von der Handlung nicht viel, gewährt jedoch einen ersten Einblick in die Atmosphäre des Films und zeigt bereits einige Designs der Monster. Fans dürfen sich allem voran auf die Rückkehr des legendären Pyramid Heads auf der großen Leinwand freuen. Sowohl die FSK als auch die Laufzeit des Films sollen bereits bestätigt sein.

Wann und wo kann man Return to Silent Hill sehen?

Einen deutschen Kinostart hat der Film bislang noch nicht, in den USA erscheint er jedoch am 23. Januar 2026. In Österreich hat der Film jedoch bereits einen Kinostart, nämlich zwei Wochen später, am 5. Februar 2026.